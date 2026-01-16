IU Aragón ve "necesaria" la reforma de la financiación, pero propondrá cambios para cubrir el coste de los servicios

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha afirmado este jueves que la reforma de la financiación autonómica es "necesaria", pero la formación defenderá cambios en la tramitación parlamentaria para que se tengan en cuenta criterios para cubrir el coste real de los servicios públicos, como el envejecimiento, la orografía, la dispersión o la despoblación, que creen que "no se han tenido en cuenta".

"Esta propuesta inicial la saludamos como necesaria, pero tendremos que avanzar en los aspectos que entendemos que faltan o que hay que debatir", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación Abengochea, quien ha remarcado que el modelo actual, además de estar caducado, es "insuficiente" para garantizar la financiación correcta de los servicios públicos.

En ese sentido, ha adelantado que IU planteará que haya un "suelo mínimo" que garantice la financiación del coste real de los servicios públicos y "garantizar los derechos de las personas y la calidad de esos servicios vivas donde vivas", algo que consideran que no recoge la propuesta de Hacienda.

Para este "suelo mínimo", manejan la cifra del 2% del Producto Interior Bruto a nivel general, aunque con un mecanismo de solidaridad territorial que luego se refleja para cada comunidad y dejando claro que la propuesta final tiene que ser "a nivel general, entre todos los territorios". "No podemos pensar sólo en cada territorio por separado, aunque se tengan que incluir las particularidades de cada uno de ellos", ha remachado.

A ello ha sumado que "tiene que haber una reforma fiscal" para recaudar más de "las personas que más tienen" y llegar a 32 millones de euros más, que es lo que calculan que hace falta para "cubrir con suficiencia los servicios públicos".

La candidata de IU-Movimiento Sumar ha avanzado que hablarán también de armonización fiscal y de evitar el "dumping fiscal" porque "lo que no puede ser es que se pida más dinero al Estado mientras en sus Comunidades Autónomas están perdonando impuestos a los que más tienen y están transfiriendo lo que sí se recauda al negocio privado mediante la privatización de servicios como la educación, la salud o la dependencia", ha dicho señalando al Gobierno de Jorge Azcón y a otras autonomías del PP.

En todo caso, Marta Abengochea ha asegurado que tiene "esperanza en el diálogo" ya que "siempre que hay debate, es bueno". "Ahora hay una propuesta encima de la mesa y es necesario que se hable y defienda cada uno su postura y lo que quiere incluir y se mejore esta propuesta inicial", ha concluido.