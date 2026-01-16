Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta Electoral desautoriza un acto del Gobierno de Aragón en Teruel denunciado por el PSOE

La visita institucional estaba prevista este viernes para anunciar una inversión en el campo de fútbol de Pinilla en plena precampaña

La consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, en una imagen de archivo. / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Teruel

La Junta Electoral no ha autorizado un acto del Gobierno de Aragón en Teruel relacionada con una visita institucional prevista este viernes para anunciar una inversión en el campo de fútbol de Pinilla en pena precampaña, tras una denuncia del PSOE.

El Partido Socialista presentó este jueves una denuncia ante la Junta Electoral de Aragón en la que solicitaba la suspensión del acto previsto para este viernes, en el que iban a participar la consejera de Educación, Tomasa Hernández, y la alcaldesa de Teruel, Enma Buj.

Según recoge la denuncia, la visita tenía como finalidad anunciar una inversión pública mediante la firma de un protocolo entre el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la construcción de una nueva instalación deportiva municipal en el Campo de Pinilla.

En su escrito, el PSOE sostiene que el acto constituía “objetivamente un acto de difusión” de la firma de un protocolo de inversión acompañado de publicidad institucional, lo que, a su juicio, vulnera la normativa electoral vigente, y que la convocatoria respondía únicamente a fines de difusión pública de logros del Gobierno de Aragón durante el periodo electoral.

Además, el PSOE ha señalado que el Ejecutivo autonómico no cuenta todavía con un presupuesto aprobado que permita ejecutar la inversión anunciada, lo que convertiría el acto en un anuncio sin respaldo presupuestario y, por tanto, en una actuación de carácter meramente electoral.

La Junta Electoral de Zona de Teruel analizó la denuncia y recordó lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe a los poderes públicos realizar actos de inauguración o anunciar inversiones y logros de gestión durante el periodo electoral.

En este contexto, no autorizó la celebración del acto ni la realización de la visita institucional prevista, que finalmente no se han llevado a cabo.

