Así son las "tiendas eficientes" de Mercadona: ya hay 43 en Aragón

Mercadona cerrará temporalmente, a partir del próximo 31 de enero, uno de sus supermercados más importantes en la comunidad, el de la localidad de Alagón. Ahí, la cadena de Juan Roig invertirá tres millones de euros, una inversión que se enmarca en la hoja de ruta seguida por la marca de apostar por la transformación de sus tiendas en la comunidad para adaptarlas a un modelo que "facilite las compras a los clientes y mejore las prestaciones que se encuentran en ella".

Mercadona tiene dos supermercados que todavía no ha reformado en Aragón: Barbastro y La Muela. No está decidido que estos establecimientos vayan a sufrir una rehabilitación en la línea del modelo de "tienda eficiente" que la compañía ha ido implementando progresivamente desde 2016 en sus tiendas. Ambos supermercados son los dos únicos en los que la marca todavía no ha intervenido y, atendiendo a las acciones llevadas a cabo por Mercadona en la última década. En Aragón, cuenta con 45 tiendas, de las que 43 ya están dentro del modelo eficiente.

"Esta generación de supermercados eficientes dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes", reseñan desde la empresa, donde destacan que las mejoras permiten eliminar "sobreesfuerzos" a sus trabajadores.

Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. Las tiendas también disponen de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Mejoras tecnológicas

Además, están "completamente conectadas tecnológicamente", mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena. Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuentan con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.