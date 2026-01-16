Muere un hombre de 79 años tras un fatal accidente con una excavadora en Jaca (Huesca)

La tragedia ha irrumpido de forma súbita y devastadora este jueves, poco después de las 15.00 horas, en una nave de la localidad de Banaguás, una pedanía de Jaca. Un hombre de 79 años y venico de la capital jaquesa ha perdido la vida tras sufrir un grave y fatal accidente con una máquina excavadora. El jubilado acompañaba a su hijo a retirar el vehículo pesado cuando, al intentar arrancarlo sin la llave, este se desplazó bruscamente hacia atrás y lo aplastó contra un muro, según testigos presenciales. La Guardia Civil, no obstante, investiga lo ocurrido para esclarecer las casus del suceso, que tuvo lugar sobre las 15.00 horas.

El hombre, José Jesús Campo, resultó herido de extrema gravedad mientras operaba con la excavadora y fue trasladado por un familiar al hospital de la localidad de Jaca, según la información facilitada por la Guardia Civil, que ha descartado que se trate de un accidente laboral. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas. El cuerpo se encuentra en el Hospital Provincial de Huesca.

En presencia de su hijo: "Ha sido una desgracia"

Testigos presenciales explicaron que no disponían de la llave de arranque y que el fallecido, con la naturalidad de quien ha trabajado toda una vida entre máquinas, se apresuró a hacer un puente en el motor para ponerla en marcha. En ese momento, al producirse una chispa, la excavadora se movió bruscamente, aparentemente porque tenía una marcha engranada, empujándolo sin darle margen de reacción contra la pared de la nave.

Su hijo, Jesús, presenció el accidente y apenas puede asimilar lo ocurrido. “Ha sido una desgracia”, ha repetido entre lágrimas por teléfono en declaraciones a este diario. Ha explicado que su padre llevaba tiempo jubilado, pero que nunca se desligó del todo del trabajo. “El pobre siempre quería estar conmigo, que si a almorzar o a lo que fuera. Siempre a mi lado”, ha relatado con la voz rota.

Este jueves, como tantas otras veces, había decidido acompañarle para retirar una máquina de un cliente junto a un trabajador de la empresa familiar Chatarras Campo, un negocio de desguace que en su día gestionó el propio fallecido y que tiene su sede en una nave situada en la calle Antonio Beltrán, en la carretera que conecta con Barós.

En un primer momento se valoró la posibilidad de que se tratara de un accidente laboral, pero esta opción fue descartada por los investigadores. El hombre estaba retirado desde hacía años y no existía relación laboral alguna en el momento del suceso. Aun así, Jesús subraya que su padre trataba siempre de sentirse útil. “Siempre estaba dispuesto a hacerme compañía”, ha insistido.

Una familia marcada por la desgracia

El golpe resulta aún más duro para una familia marcada por la desgracia. Las dos hijas del fallecido murieron con 4 y 33 años, esta última hace ahora 15 años, por lo que Jesús era el único hijo que le quedaba, además de su esposa. “Ahora me quedo solo con mi madre”, ha lamentado.

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Jaca se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer con detalle lo ocurrido. El funeral por el fallecido está previsto que se celebre mañana, mientras familiares y allegados tratan de recomponerse tras una pérdida tan inesperada como dolorosa.