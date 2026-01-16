Nueva huelga de estudiantes en Aragón: fechas y motivos

Estudiantes y profesores de todo Aragón están llamados a la huelga los días 20, 21 y 22 de enero para protestar contra la privatiazación de la enseñanza. CGT, bajo el lema "Dinero público a la pública", ha convocado a todos los afectados para protestar contra una medida que consideran "inadmisible" y argumentan que es "el momento de pararla”. Desde el sindicato consideran que el Gobierno de Aragón está destinando dinero público a subvencionar empresas privadas en la educación de 0 a 3 años y a concertar el Bachillerato, cuando en la red pública hay plazas suficientes.

Desde CGT Recuerdan que la propia consejera de Educación ha reconocido que no es algo “necesario” y que responde a una decisión política, a una promesa electoral de Jorge Azcón, mientras se detraen más de 20 millones de euros de la escuela pública solo este curso.

El sindicato denuncia que ese dinero hace más falta en los centros públicos, donde faltan docentes, orientadoras, personal de apoyo y técnicas de educación infantil, y donde los edificios presentan graves deficiencias. “Siempre nos dicen que no hay presupuesto”, critican. Insisten en que sí hay dinero y que la cuestión es a qué se destina.

Para CGT, la escuela pública es la que garantiza la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, y esos fondos podrían emplearse en becas, personal, comedores, zonas de sombra o mejoras urgentes en las instalaciones.

Por todo ello, y ante lo que califican como “dejadez” de la Administración en otros asuntos clave, como el cierre de aulas públicas o los retrasos en oposiciones y normas básicas, CGT ha convocado una huelga educativa los días 20, 21 y 22 de enero. Aseguran que la movilización nace de la propia comunidad educativa y que se convoca ahora porque “es el momento de pararlo”, antes de que se renueven unos conciertos que, advierten, “serían irreversibles durante seis años.