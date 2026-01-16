El partido de María Corina Machado se reúne con Azcón: "El Nobel a Trump es un agradecimiento a un aliado esencial"

Representantes del partido Vente Venezuela, la formación que lidera la opositora María Corina Machado, se han reunido este viernes con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la sede del Ejecutivo autonómico en Zaragoza. Pedro Antonio de Mendonça, portavoz del partido trasd este encuentro de algo más de una hora, ha defendido que Machado compartiera con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, su premio Nobel de la Paz, por ser "un agradecimiento a un aliado especial". El propio Mendonça ha restado peso al papel de Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela y número 2 de Nicolás Maduro, pese a la defensa de Trump de la dirigente chavista.

"Es un gesto en nombre de todos los venezolanos, de agradecimiento", ha afirmado Mendonça sobre la entrega del Nobel a Donald Trump, al que ha calificado de "aliado especial y prioritario" para la causa que representa. El portavoz de Vente Venezuela ha aseverado que "después de años y años de alertar", la comunidad internacional ha atendido a sus demandas y se ha dado cuenta de que "Venezuela es una desgracia para los venezolanos y un riesgo para toda la región". Para Mendonça, Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos está tomando "esas decisiones necesarias" para el cambio de régimen en "una nación hermana", como ha calificado el portavoz de Machado sobre las relaciones entre la potencia norteamericana y el país caribeño.

Según Mendonça, las acciones tomadas hasta la fecha son "suficientemente contundentes y alentadoras" para que se marque distancias con la dirección chavista que ahora se personifica en Delcy Rodríguez. "La transición ya ha comenzado y Maduro ya no está y se está enfrentando a la justicia internacional por delitos que los venezolanos sabemos los que son", ha insistido el portavoz de Machado en su atención a los medios de comunicación. Para él, Trump conoce que al frente de Venezuela hay "un hub criminal" y que, con sus acciones, la Administración de Estados unidos "evidencia que hay una opción en María Corina Machado y Edmundo González". En varias ocasiones, antes del encuentro de este jueves, Trump ha rechazado a Machado como futura presidenciable en Venezuela. "No es un camino en línea recta, pero hay una transición hacia la democracia", ha finalizado.

"Hemos agradecido que sea una voz firme en la causa venezolana", ha dicho Mendonça sobre la reunión con Azcón, en la que también han abordado el encuentro entre Trump y Machado. Para el portavoz de Vente Venezuela, en la cita "ha quedado clara" la posición tanto del Ejecutivo autonómico como del partido opositor, que ha vuelto a reclamar "respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024", cuando se celebraron los últimos comicios en el país sudamericano.