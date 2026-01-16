La plataforma de FP tiene fecha para volver a estar operativa: “La idea es que el alumnado resulte lo menos afectado posible”

El Departamento de Educación está trabajando intensamente para poder solucionar cuanto antes la caída de la plataforma virtual de Formación Profesional. Tras el fallo que el sistema repitió el pasado jueves, fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que su objetivo es que todo vuelva a funcionar con urgencia. Tras los fallos de los últimos días, los técnicos han conseguido poner en marcha una nueva versión de la plataforma, que ahora está en fase de pruebas para asegurarse de que sea estable.

Si todo va bien, unos 200 profesores podrán entrar para subir y descargar materiales y hacer pruebas de funcionamiento. “La idea es que, a lo largo del fin de semana o, como máximo, el lunes, todos los alumnos puedan volver a usar el campus virtual con normalidad”, aseguran desde el Departamento de Educación.

El departamento recalca que los exámenes no se verán afectados. Los centros han recibido instrucciones para que los estudiantes puedan hacer las pruebas en las fechas previstas o, si hace falta, con una semana de margen, para que la incidencia técnica tenga el menor impacto posible: “Lo importante es que el alumnado va a poder hacer los exámenes en la fecha prevista, o al menos una semana después, con la idea de que resulte lo menos afectado posible”

Mientras tanto, se sigue investigando qué causó el fallo. Educación lamenta las molestias y asegura que, una vez solucionado el problema, se tomarán medidas para evitar que vuelva a ocurrir.

La caída de la plataforma ha generado un profundo malestar entre los alumnos de Formación Profesional, un modelo de estudio que aglutina a miles de usuarios, tanto de Aragón como de otros puntos del país. En los últimos días, los centros han recibido una avalancha de quejas, aunque, según los alumnos afectados, poco pueden hacer al respecto, ya que la asistencia técnica del campus está en manos del Gobierno de Aragón.