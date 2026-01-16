La política nacional coloca a Aragón en el centro del debate de cara a las elecciones del 8F

Aragón concentra desde el pasado 15 de diciembre, cuando el preidente autonómico Jorge Azcón convocó las primeras elecciones adelantadas de la historia de la comunidad, gran parte del foco mediático nacional. Un foco que se centrará definitivamente en la tierra del Ebro y los Pirineos con el aterrizaje de los líderes nacionales en diferentes puntos de la comunidad. Y a partir de la próxima semana, con la campaña que oficialmente se enciende en la madrugada del jueves al viernes, toda decisión y discurso político pasará por Aragón.

El PP actúa por partida doble este fin de semana. Este sábado, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, acude a una primera intervención en Lanave (Huesca) para calentar el gran acto del domingo. Será en Zaragoza donde todos los presidentes autonómicos del PP se junten para presentar oficialmente su propuesta para la reforma de la financiación autonómica. Un nuevo modelo que quiere explotar Jorge Azcón, basándolo en "la igualdad" y en la oposición al plan de la ministra María Jesús Montero, muy cercano a los intereses de Cataluña y que relega, según Fedea, a Aragón al último puesto de la clasificación. Azcón, después de recorrer las tres capitales con su lista electoral, abraza a Núñez Feijóo para prender la mecha de una campaña que, hasta ahora, compagina con citas puramente presidenciales.

En el PSOE, un calmado fin de semana antes de acelerar el paso. Pilar Alegría, secretaria general y candidata de los socialistas, continúa con su campaña de cercanía por los pueblos de Aragón y reconociendo actividades económicas y preocupaciones sociales de los vecinos. Vendrá, con el inicio oficial de la carrera, Pedro Sánchez, que seguro estará en al menos tres actos hasta el próximo 8F. Uno al inicio, otro el fin de semana del 1 de febrero y en otra fecha cercana al cierre. En la ecuación pueden aparecer también ministros afines a Alegría.

En Vox, Santiago Abascal y nadie más. El presidente nacional de la ultraderecha monopoliza las intervenciones desde que el lunes ofreciera en Teruel su primer mitin de precampaña. Con Alejandro Nolasco al lado, por disimular que las elecciones son solo en Aragón, Abascal anima a un discurso en clave nacional y ya ha garantizado su presencia casi a diario hasta el próximo 8 de febrero. El compromiso, según ha referido el líder de Vox, es "palmo a palmo" conocer la realidad de una comunidad autónoma a la que apenas se refiere en sus discursos.

Irene Montero e Ione Belarra repiten por segundo fin de semana este sábado en el centro cívico Almozara, en una jornada centrada en Palestina y tras un primer encuentro sobre el Clúster del Maestrazgo. Izquierda Unida y Movimiento Sumar, la coalición a la izquierda del PSOE, acoge este sábado a Lara Hernández, coordinadora del partido de Yolanda Díaz. No se descarta que en futuras fechas acudan ministros y "primeros espadas" de la formación. Ni Teruel Existe, ni Chunta Aragonesista ni el PAR, por razones evidentes, recibirán apoyo madrileño y apostarán por una campaña en pura clave aragonesa.