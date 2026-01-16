La rectora de la Universidad de Zaragoza asume la presidencia del Grupo G9

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha asumido la presidencia semestral del Grupo 9 de Universidades (G-9) en la Asamblea General de Rectoras y Rectores celebrada este viernes en el Paraninfo de la institución en la capital aragonesa. Bolea toma el relevo del rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea, quien ha ejercido el cargo durante los últimos seis meses de 2025, en cumplimiento de los estatutos de la asociación que establecen una presidencia rotatoria.

La sesión ha estado marcada por los avances del Campus Digital Compartido (CDC), al que se han adherido la Universidad de Jaén y la Universidad de Cádiz. Entre las novedades, ha informado la institución académica en una nota de prensa, destaca la implementación del sistema de federación de identidades, que permitirá un acceso unificado y seguro a la plataforma para los distintos colectivos universitarios.

El Campus Digital Compartido ha ampliado su oferta formativa en un 25 % sobre la demanda no cubierta mediante la incorporación de una decena de nuevos cursos. Además, se ha creado un grupo de trabajo para el diseño de microcredenciales conjuntas entre las universidades del G-9, con el objetivo de avanzar hacia modelos de formación flexible, modular y reconocida entre instituciones.

En el ámbito tecnológico, el proyecto trabaja en el primer piloto de infraestructura propia para el uso de modelos de inteligencia artificial de código abierto. Esta iniciativa permitirá desarrollar servicios basados en IA generativa y analítica avanzada en entornos controlados y alineados con criterios de protección de datos e independencia tecnológica.

Durante la asamblea también se ha dado a conocer el fallo del Premio de Investigación en Estudios de Género, que ha registrado un récord de participación con 67 trabajos procedentes de 14 universidades públicas. En la categoría de Mejor Trabajo Fin de Máster, el galardón ha sido para Olubukola Oyedeji, estudiante de la Universidad de Oviedo, por un estudio sobre los modos normalizados de daño y maltrato a las mujeres en contextos de parto en Lagos, Nigeria. En la modalidad de Mejor Trabajo Fin de Grado, el premio ha recaído en María López Morales, graduada por la Universidad del País Vasco, por un trabajo sobre violencia sexual en espacios de ocio nocturno y propuestas de intervención socioeducativa.