Los tractores vuelven a las carreteras aragonesas: AEGA amenaza con cortar la AP-2 durante 48 horas

La organización AEGA, que agrupa a los 'espontáneos' que salieron a las carreteras aragonesas en 2024, ha convocado un corte de 48 horas en la AP-2 como acto de protesta tras el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. "Ha sido la gota que ha colmado el vaso", lamentan desde AEGA, motivo que les lleva a esta nueva movilización que dará inicio el próximo miércoles 21 a las 10.00 horas a la altura de Villafranca de Ebro, por lo que el final de la misma, que sería el viernes 23, coincidirá de pleno con el inicio de la campaña electoral del 8F en Aragón.

Desde AEGA aseguran que en los cortes participarán tanto tractores como todo tipo de vehículos con el objetivo de "visibilizar el profundo malestar del campo aragonés y español, tras años de políticas que, lejos de proteger al sector primario, están poniendo en riesgo su supervivencia".

En ese sentido, la asociación subraya el desacuerdo total con el acuerdo con Mercosur, que califican como "el último detonante de esta protesta y lo que puede suponer el último clavo para el féretro de un sector que agoniza”. "Este tratado supone una competencia desleal directa para agricultores y ganaderos europeos. La entrada de productos procedentes de terceros países sin las mismas exigencias sanitarias, laborales y medioambientales está provocando una distorsión del mercado que hunde los precios en origen y hace inviables muchas explotaciones", añaden.

Junto a Mercosur, AEGA recuerda que esta movilización se enmarca en un conjunto de reivindicaciones históricas del sector, "como la competencia desleal, el excesivo peso burocrático que soportan agricultores y ganaderos, una Política Agraria Común (PAC) cada vez más alejada de la realidad del territorio y el abandono institucional del medio rural".

Condenas a la "represión policial"

Asimismo, la asociación denuncia la "represión policial" que el sector está sufriendo en Aragón durante las movilizaciones agrarias, una situación que consideran "inaceptable" en un contexto de protestas "legítimas y pacíficas". “No solo se nos asfixia económica y normativamente, sino que además se criminaliza al agricultor y al ganadero cuando sale a la calle a defender su futuro”, señalan desde AEGA.

“El campo ha dicho basta. No podemos seguir produciendo a pérdidas mientras se firman acuerdos internacionales que nos perjudican, se incrementa la carga burocrática y se responde con represión a quienes solo piden poder vivir de su trabajo”, subrayan desde la organización.

Invitan a los sindicatos

La asociación recalca que el corte de la AP-2 durante 48 horas no es una acción simbólica, sino "una llamada de atención firme y necesaria, ante una situación límite que exige cambios reales, inmediatos y estructurales". Por ello, hacen un llamamiento "a la unidad del sector y a la sociedad", e invitan a los sindicatos agrarios, organizaciones profesionales del sector y particulares que quieran mostrar su apoyo y sumarse a la protesta.

“La agricultura y la ganadería son pilares fundamentales del territorio, del empleo rural y de la soberanía alimentaria. Si el campo desaparece, las consecuencias las sufrirá toda la sociedad”, recuerdan desde la entidad. "La convocatoria se realiza en el marco del derecho fundamental de manifestación, apelando al respeto a la legalidad vigente y a los derechos del conjunto de la ciudadanía", sentencian, antes de concluir que esta movilización "es un grito colectivo del sector agrario, cansado de promesas incumplidas y decidido a defender su dignidad, su trabajo y su futuro.