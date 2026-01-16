Vall Companys, con casi 2.400 empleados en Aragón, reconocida entre las mejores empresas de España para trabajar

El Grupo Vall Companys, primer grupo empresarial agroalimentario en España y con nutrida presencia en Aragón, ha sido reconocido por sexto año consecutivo con la certificación Top Employer 2026. Este distintivo internacional, otorgado por el Top Employers Institute, distingue a las organizaciones que alcanzan los más altos estándares en políticas y prácticas en el entorno laboral. Así, el reconocimiento avala el compromiso firme y sostenido del Grupo con una gestión de personas responsable, profesional y orientada al desarrollo a largo plazo, situando a las personas en el centro de su estrategia empresarial.

La empresa catalana, que cuenta con 2.362 trabajadores en la comunidad aragonesa en sus centros de Ejea, Tardienta, Sástago, Mercazaragoza y Calamocha, se ha consolidado como un referente en la atracción y retención de talento, gracias a una propuesta de valor al empleado que combina beneficios tangibles, oportunidades de crecimiento profesional y un ambiente de trabajo enriquecedor.

La estrategia de bienestar del Grupo abarca la salud física, mental y emocional de los empleados. En este sentido, se organizan numerosas actividades al año destinadas a promover hábitos saludables y concienciar sobre la importancia del bienestar en el entorno laboral. Además, el Grupo dispone del programa "Empresa Saludable", que incluye actividades diseñadas para mejorar el bienestar de los empleados, fomentar la práctica deportiva y fortalecer el sentimiento de pertenencia.

Participación, innovación y mejora continua: un modelo de personas

Uno de los ejes estratégicos del Grupo Vall Companys es su apuesta por la mejora continua. La paulatina implantación del método Kaizen, presente en diversas áreas productivas y de soporte, fomenta la participación de los equipos en la identificación de oportunidades de mejora, optimización de procesos y resolución ágil de retos diarios. Esta metodología refuerza la autonomía, la eficiencia y la cultura de colaboración entre departamentos y profesionales.

A ello se suma el programa C+Impulso, una iniciativa interna orientada a promover la innovación, la eficiencia y la transformación en todas las áreas del Grupo. Este programa impulsa proyectos estratégicos liderados por los propios empleados, que encuentran en esta herramienta un espacio para proponer ideas, desarrollar soluciones y contribuir al crecimiento del conjunto de la organización.

Oportunidades internacionales

La internacionalización del Grupo Vall Companys se ha desarrollado desde una perspectiva estratégica y progresiva, estrechamente vinculada al desarrollo profesional y a la transferencia de conocimiento interno. Desde las primeras fases de implantación en nuevos mercados, el Grupo ha apostado por un modelo de crecimiento que combina la coherencia organizativa con el aprendizaje mutuo y la cohesión cultural entre equipos de distintos países.

En este contexto, la movilidad internacional se ha consolidado como una palanca clave para el fortalecimiento del proyecto empresarial. En una primera fase, esta movilidad estuvo vinculada principalmente a la puesta en marcha de nuevas operaciones; posteriormente, el Grupo ha ido incorporando fórmulas más flexibles y sostenibles, como los programas de estancias internacionales, especialmente dirigidos a perfiles técnicos y veterinarios.

Desarrollo del talento e innovación interna

El desarrollo del talento es uno de los pilares estratégicos de Vall Companys. A través de su Campus Virtual, la compañía ofrece a sus profesionales una amplia oferta formativa orientada al desarrollo de competencias técnicas, digitales y de liderazgo, favoreciendo la promoción interna y el crecimiento profesional.

Este ecosistema formativo se complementa con un entorno digital del empleado que centraliza en una única aplicación las principales gestiones del día a día, el acceso a recursos corporativos, la comunicación interna y la formación, facilitando una experiencia digital sencilla, ágil y unificada desde el primer día.

Además, como muestra de su apuesta por la innovación, el Grupo Vall Companys impulsa los Premios INNOVA, una iniciativa dirigida a los veterinarios del Grupo que fomenta el intercambio de conocimiento en el sector primario con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva, el bienestar animal y la sostenibilidad.

Los proyectos abordan ámbitos diversos, como la optimización de procesos, la reducción del impacto ambiental, la incorporación de herramientas digitales y el refuerzo de la seguridad y la formación de los equipos. A través de este programa, el Grupo pone en valor el talento interno y las iniciativas que nacen del trabajo diario.

Lab AgroIA como espacio de aprendizaje colaborativo

El Grupo también ha impulsado Lab AgroIA, un espacio colaborativo aplicado al ámbito agroalimentario, orientado a identificar retos reales de los procesos productivos del Grupo. A través de esta iniciativa, profesionales de distintas áreas trabajan de forma conjunta para trasladar el conocimiento técnico y la experiencia operativa del sector primario a soluciones prácticas basadas en inteligencia artificial.

Mediante equipos multidisciplinares y una dinámica de trabajo estructurada, permite desarrollar proyectos enfocados a mejorar la eficiencia, reforzar la seguridad y prevención en los entornos de trabajo y avanzar en la digitalización de procesos clave de la cadena agroalimentaria. Este enfoque fomenta el aprendizaje continuo y la participación interna, consolidando una forma de trabajar alineada con los estándares que reconoce la certificación Top Employer.