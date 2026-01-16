El vuelco del tiempo anunciado por la Aemet ya está aquí: más de medio Aragón bajo amenaza de nieve

Está siendo un invierno agitado y húmedo hasta el momento y, tal y como avisó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un nuevo fenómeno atmosférico va a empapar todo Aragón que, unido a la caída de las temperaturas, pondrá bajo amenaza de nieve a la mitad de la comunidad durante los próximos días. Este viernes y durante el fin de semana servirán de antesala para lo peor, que vendrá, según las previsiones actuales, a partir del lunes.

Una vez han quedado atrás las borrascas Francis y Goretti con las que inauguramos el 2026, una sucesión de frentes han dejado ya las primeras precipitaciones en Aragón desde últimas horas de este pasado jueves -que no fueron más que anecdóticas-, que se han mantenido y mantendrán durante este viernes. De momento, las lluvias han tocado de refilón amplias zonas de la comunidad aragonesa durante la madrugada, pero sin acumulados especialmente significativos.

El frente húmedo continuará barriendo el territorio durante lo que queda de día, llevando la lluvia a las tres provincias, sí, aunque de manera más importante a la comarca a la de Teruel y Huesca. Las lluvias serán más reseñables en el sur de Teruel, Maestrazgo y norte de Huesca. En estas tres áreas podría nevar en las cordilleras por encima de los 1.600 metros.

¿Dónde nevará el fin de semana?

Será el sábado cuando llegue el cambio drástico del tiempo. Una bolsa de aire frío se descolgará hacia la península ibérica desplomando los termómetros y generando inestabilidad. Las consecuencias más directas serán dos. Primero, el mercurio no superará los 7 u 8 grados en gran parte de Aragón -salvo en el Pirineo, donde apenas se llegarán a los 5 grados- pero la sensación térmica será de varios grados menos. Y segundo, podría llover en cualquier punto de la comunidad en algún momento del día.

Habrá cinco áreas, según los pronósticos, que estarán bajo la amenaza de nevadas: la zona de Albarracín, la de Teruel, la de Javalambre, Maestrazgo y el norte de Huesca, tanto el Pirineo como el prepirineo. De hecho, la cota de nieve caerá hasta los 1.200 metros en la provincia de Teruel, 1.100 metros en áreas de la ibérica de Zaragoza y hasta los 1.400 metros en el Pirineo.

Las nevadas no se limitarán a la alta montaña y la sensación térmica será muy fría en Aragón

En este sentido, la Aemet ha activado el aviso amarillo en la cordillera oscense por nieve, con 10 centímetros de nieve extra a la capa que ya presenta a partir de esa altitud, aunque el organismo estatal advierte que pueden darse espesores "muy superiores" en cotas altas. De hecho, Meteored estima acumulados de 30 centímetros de nieve durante el sábado, que ascenderían a casi 50 centímetros cuando concluya el fin de semana. El aviso por nevadas se extenderá, al menos, hasta el domingo.

Acumulados de nieve y precipitaciones a última hora del sábado / @Meteored

Poco o nada cambiará el domingo. Las probabilidades de lluvia serán mayores en todos los puntos de Aragón y durante cualquier momento del día. La mayor novedad es que el riesgo de precipitaciones se extenderá por mayores zonas de la comunidad y podrían ser más persistentes en el tiempo. Será más intermitente ese riesgo conforme avance el domingo en las provincias de Zaragoza y Teruel, mientras que se mantendrá en la de Huesca durante toda la jornada.

La nieve volverá a ser una de las protagonistas de otra madrugada gélida y día muy frío. Se registrarán nevadas no solo en las cordilleras de la comunidad, de nuevo con el Pirineo como principal foco de atención, que continuará acumulando espesor de manera ininterrumpida, sino que también podrían caer algunos copos en áreas de la ibérica de Zaragoza, Albarracín, Teruel, Maestrazgo, Gúdar y Javalambre. La cota de nieve aquí descenderá hasta los 1.000 metros en la provincia de Teruel y hasta los 1.100 metros en el oeste de la de Zaragoza.