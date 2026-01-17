Azcón critica el "fervor" de Pilar Alegría con la nueva financiación autonómica antes del cónclave del PP en Zaragoza

El candidato del PP al Gobierno de Aragón y presidente autonómico, Jorge Azcón, ha calificado de "fervor incomprensible" la postura de Pilar Alegría (PSOE) sobre la reforma de la financiación autonómica presentada esta semana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El jefe del Ejecutivo autonómico ha vuelto a pedir a Alegría que cambie su posición y se coloque junto a otros miembros del PSOE, críticos con el modelo nacido del pacto entre el Gobierno central y ERC. Azcón ha marcado su postura horas antes del cónclave que su partido celebra en Zaragoza, liderado por Alberto Núñez Feijóo y en el que actualizará su postura sobre la financiación autonómica.

Azcón, que ha atendido a los medios de comunicación antes de los actos del día de San Antón, ha criticado que Alegría mantenga que la nueva propuesta de reparto de fondos es "excepcionalmente buena" y ha recordado que "candidatos socialistas en otras comunidades se están rebelando contra un modelo que solamente piensa en los intereses de Pedro Sánchez y de los independentistas catalanes". El líder del PP ha pedido a Alegría que "deje de ser la portavoz de las mentiras" y comprenda "de verdad" lo que pasa en la comunidad.

El jefe conservador ha sido cuestionado por la petición de Alegría al PP de conocer qué pretenden hacer los barones populares con el aumento de las transferencias por parte del Ejecutivo central. Azcón ha contrapuesto los datos del ministerio, que señalan 630 millones de euros más para Aragón, con los de Fedea, que limitan el aumento a 265 millones: "Alegría lo que tiene que ver son los datos porque demuestran que no está diciendo la verdad". El líder del Ejecutivo aragonés ha defendido las subidas de su último Presupuesto en materia de servicios sociales y ha insistido en que su Gobierno autonómico "no hace recortes" y sí apuesta por "la ampliación del presupuesto y por más inversión".