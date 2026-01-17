Azcón critica el "fervor" de Pilar Alegría con la nueva financiación autonómica antes del cónclave del PP en Zaragoza
El líder del PP en Aragón y candidato a la presidencia autonómica liderará este domingo, junto a Alberto Núñez Feijóo, una nueva declaración sobre el reparto de fondos entre las comunidades
S. H. V. / Agencias
El candidato del PP al Gobierno de Aragón y presidente autonómico, Jorge Azcón, ha calificado de "fervor incomprensible" la postura de Pilar Alegría (PSOE) sobre la reforma de la financiación autonómica presentada esta semana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El jefe del Ejecutivo autonómico ha vuelto a pedir a Alegría que cambie su posición y se coloque junto a otros miembros del PSOE, críticos con el modelo nacido del pacto entre el Gobierno central y ERC. Azcón ha marcado su postura horas antes del cónclave que su partido celebra en Zaragoza, liderado por Alberto Núñez Feijóo y en el que actualizará su postura sobre la financiación autonómica.
Azcón, que ha atendido a los medios de comunicación antes de los actos del día de San Antón, ha criticado que Alegría mantenga que la nueva propuesta de reparto de fondos es "excepcionalmente buena" y ha recordado que "candidatos socialistas en otras comunidades se están rebelando contra un modelo que solamente piensa en los intereses de Pedro Sánchez y de los independentistas catalanes". El líder del PP ha pedido a Alegría que "deje de ser la portavoz de las mentiras" y comprenda "de verdad" lo que pasa en la comunidad.
El jefe conservador ha sido cuestionado por la petición de Alegría al PP de conocer qué pretenden hacer los barones populares con el aumento de las transferencias por parte del Ejecutivo central. Azcón ha contrapuesto los datos del ministerio, que señalan 630 millones de euros más para Aragón, con los de Fedea, que limitan el aumento a 265 millones: "Alegría lo que tiene que ver son los datos porque demuestran que no está diciendo la verdad". El líder del Ejecutivo aragonés ha defendido las subidas de su último Presupuesto en materia de servicios sociales y ha insistido en que su Gobierno autonómico "no hace recortes" y sí apuesta por "la ampliación del presupuesto y por más inversión".
Montero vuelve a reclamar "la propuesta" del PP en financiación
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este sábado la actitud de los barones del PP en relación con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ya que considera que "hablan pero no ponen ninguna propuesta".
Así se ha pronunciado en Bonares (Huelva) tras ser cuestionada por la cumbre sobre financiación autonómica que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha convocado mañana en Zaragoza y de la que ha dicho que "solo servirá para hablar, hablar, hablar, hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa".
Montero ha acusado a la formación popular de utilizar este asunto como "elemento de confrontación de los gobiernos del PP contra el Gobierno de España". "El Gobierno de España da un paso adelante y formula una propuesta que pone a disposición de la sanidad, de la educación, de la dependencia, 21.000 millones de euros para que gestionen las comunidades autónomas y el PP simplemente rechaza la propuesta", ha lamentado.
Ha señalado que la pregunta es "si realmente el PP alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública, porque mi sospecha es que no".
Para la ministra, el PP rechaza el debate porque "no tiene liderazgo para poder afrontar dentro de su partido una propuesta única, tiene tantas propuestas como comunidades autónomas hay" y porque "para el Gobierno de España es prioritario y para el PP no tanto".
