Quién es CAIP, el nuevo gigante chino del automóvil que apuesta por Zaragoza con una inversión de 24 millones

La industria automovilística aragonesa y española suma un nuevo actor internacional de peso. Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co., Ltd. (CAIP), multinacional china especializada en componentes de inyección plástica para los interiores de los vehículos, ha decidido instalarse en Zaragoza con una inversión de 24 millones de euros, dentro de su estrategia de expansión global y consolidación en el mercado europeo. La operación está directamente vinculada al desembarco industrial de Leapmotor en Stellantis Figueruelas y refuerza el tejido proveedor que rodeará la producción del coche eléctrico chino en Aragón.

Detrás de las siglas CAIP se encuentra un grupo industrial con una sólida trayectoria en el desarrollo y fabricación de soluciones de alto valor añadido para el interior del automóvil. Su cartera abarca desde salpicaderos y módulos completos de interior hasta moldes de precisión, herramientas de inspección y sistemas de automatización industrial, ámbitos clave en la transformación tecnológica del sector. La compañía suministra a los principales fabricantes de equipos originales (OEM, en sus siglas en inglés) en China -entre ellos, Leapmotor- y mantiene alianzas con grandes proveedores internacionales, lo que la sitúa en la primera línea de la cadena de valor del automóvil.

CAIP no es una empresa pequeña ni una simple proveedora regional, sino un grupo industrial consolidado a nivel global. Fundada en 1996 y con sede en la provincia china de Jiangsu, la compañía cotiza en la Bolsa de Shanghái desde 2017, lo que la sitúa entre los suministradores automotrices con mayor visibilidad financiera en China.

A nivel de empleo, la empresa supera los 10.000 trabajadores entre sus distintas operaciones, con más de 40 instalaciones productivas y 14 bases de fabricación distribuidas principalmente en China y en Europa del Este, donde ya ha iniciado proyectos de producción de interiores inteligentes para automoción.

CAIP se mantiene bajo control de sus accionistas originales en China, que han impulsado su expansión internacional con filiales y joint ventures en Alemania, Hungría y ahora España, reforzando así su perfil como proveedor global de cabinas inteligentes y componentes interiores de alto valor añadido para grandes fabricantes de vehículos.

CAIP ha cimentado su crecimiento en la innovación tecnológica, el aligeramiento de materiales y un enfoque alineado con la sostenibilidad, en un contexto marcado por la electrificación, la digitalización y la mejora de la experiencia del usuario dentro del vehículo. Con múltiples centros productivos y una amplia red industrial en Asia y Europa del Este, el grupo lleva años reforzando su presencia fuera de China mediante alianzas estratégicas y nuevas implantaciones. La llegada a España representa un paso relevante en ese proceso, con Europa como mercado prioritario a medio y largo plazo.

Zaragoza, eje de la nueva plataforma europea

En el verano de 2025, CAIP anunció su decisión de invertir en España mediante la creación de una filial que operará provisionalmente bajo la denominación CAIP (Spain) Smart Cockpit Co., Ltd. La estructura societaria responde al patrón habitual de los grandes grupos chinos en Europa, con una cadena de control que pasa por Luxemburgo y Hong Kong y que mantiene la propiedad última en la matriz china. La inversión, financiada íntegramente con capital propio, se destinará a una planta centrada en la producción y comercialización de cabinas inteligentes, la fabricación de componentes y moldes y el comercio de equipos de automatización.

El proyecto ya cuenta con beneplácito de las autoridades de China, un paso fundamental para que pueda materializarse. La elección de Zaragoza responde a una combinación de capacidad logística, tradición industrial y proximidad a un gran polo productivo como Figueruelas, factores determinantes para un proveedor que busca eficiencia, tiempos de respuesta cortos y acceso directo al mercado europeo.

Primeros pasos societarios en España

De forma paralela al proyecto industrial, CAIP ya ha activado su presencia administrativa en el país. A finales de 2025 se constituyó en el Registro Mercantil de Barcelona la sociedad CAIP (SPAIN) Intelligent Cockpit System SL, con un capital inicial de 3.000 euros y Jianbing Tao como administrador único. El objeto social es amplio e incluye diseño y fabricación de componentes para vehículos, actividades comerciales y servicios de consultoría, una estructura habitual en las primeras fases de implantación para facilitar el desarrollo comercial y técnico en Europa.

La apuesta de CAIP se inscribe en un contexto de creciente inversión china en Aragón y España, especialmente en sectores industriales y tecnológicos. Informes de ICEX Invest in Spain y KPMG subrayan que una mayoría de las empresas de capital chino instaladas en el país valoran positivamente el entorno para la innovación y la inversión, gracias al tamaño del mercado, la calidad de las infraestructuras, la disponibilidad de talento y el acceso al conjunto de la Unión Europea.

Para Aragón, la implantación refuerza su posicionamiento como polo industrial y automotriz en un momento clave de reconfiguración de las cadenas de valor globales.

Con esta operación, CAIP se suma al grupo de multinacionales que ven en Zaragoz una plataforma estratégica para crecer en Europa, apuntalando el ecosistema que acompaña la llegada de Leapmotor y la gigafactoria de baterías de la también china CATL, lo que ñ consolida a la comunidad como un polo relevante en la nueva automoción eléctrica.