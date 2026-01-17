Chemik aspira a aumentar sus empleos y su facturación un 25% con los nuevos centros de datos

La empresa Chemik, con sedes en Tarazona y Zaragoza, aspira a crecer un 25%, tanto en facturación como en generación de empleo, en los próximos años con la llegada masiva de centros de datos a Aragón. La firma, que presentó ayer parte de sus nuevas líneas a la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, fabricará cuadros eléctricos y salas electrificadas para la industrialización de la construcción de los nuevos silos tecnológicos.

Ernesto López, presidente del grupo Chemik, admitió que en el seno de la empresa «ya se está mirando a los nuevos mercados que se tienen que afrontar», además de sentirse «ilusionados» por las nuevas iniciativas tecnológicas que han llegado recientemente a la comunidad. Según López, el objetivo de Chemik es formar parte de «la cadena de suministro» de productos a los centros de datos. «Fabricamos, manteniendo la filosofía de aportar producto, cuadros eléctricos, soluciones, salas electrificadas y gestión de la energía», resumió el presidente de la compañía.

El propio López detalló que en la actualidad trabajan 235 personas en Chemik, 135 en la planta de Zaragoza y 100 en la de Tarazona, y se mostró ambicioso con el crecimiento que la firma puede tener en el corto plazo: «Contrataremos a 25 o 30 personas este año». La aspiración total es de 100 nuevas contrataciones en los próximos años, al calor del avance en la instalación y construcción de los datacenters.

El impacto también será económico. Ayer, Chemik aseguró que la facturación del último curso ya estuvo influida por estas inversiones tecnológicas, con un impacto de entre 10 y 15 millones de euros. «Podemos tener un crecimiento de 75 millones de euros», resumió López, que admitió que «la incidencia» de este nuevo sector en la comunidad, que se ha convertido en polo de atracción en los dos últimos años, va a ser «muy importante» para el crecimiento de su empresa.

El papel que Chemik tendrá en estas nuevas instalaciones será el de «intentar la industrialización de los cuadros eléctricos» durante la construcción, favoreciendo que está sea «mucho más rápida».

Las buenas expectativas de Chemik coincidieron con el diagnóstico del Gobierno de Aragón sobre el aumento de la producción en la fábrica de Tarazona. La vicepresidenta autonómica, Mar Vaquero, consideró a la empresa «referente en estos momentos de crecimiento económico de Aragón» y celebró «la diversificación de la economía, gracias al impacto que las inversiones tecnológicas van a tener en la economía local».

«Chemik, además de apostar por al innovación en sus 25 años de existencia, vive un momento de adaptación a los nuevos sectores y fruto de ello es también la diversificación de su producción e internacionalización de la actividad», defendió Vaquero, que destacó también «el impacto local» y las opciones de que la firma pueda «multiplicar considerablemente su facturación y su generación de empleo». Además, según expresó la también consejera de Economía del Gobierno autonómico, el nuevo empleo que se generará en Chemik será «personal mucho más cualificado» y con capacidad para «atraer talento», tanto hacia su factoría de Tarazona como a la instalación que tienen en la capital aragonesa.