Núñez Feijóo, desde Huesca: "Sánchez compra más meses de Gobierno entregando dinero al separatismo catalán"

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha entrado este sábado en la precampaña para las elecciones de Aragón reforzando su compromiso con las infraestructuras de la comunidad e intensificando sus críticas al nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana de Cataluña. Feijóo ha asegurado que si llega a La Moncloa las infraestructuras del Pirineo volverán a ser "prioritarias" en los Presupuestos Generales del Estado y ha lamentado que el actual Gobierno, a su juicio, no ha acelerado las conexiones en las autovías de Huesca y alrededores.

Desde Lanave, cerca de la A-23, en uno de los puntos que más críticas atesoran desde hace años al hablar de infraestructuras de Aragón, el líder nacional del PP ha calificado de "cosas importantes en política" la mejora de las conexiones. "He venido a comprometerme con las infraestructuras de Aragón", ha resumido Feijóo, que ha avanzado que "las inversiones en autovías, puertos y aeropuertos e infraestructuras hidráulicas" volverán a ser "una realidad en los PGE" si el PP que él lidera alcanza La Moncloa en los próximos años. "Nos comprometemos a finalizar la variante sur de Huesca, la unión de la A-22 y la A-23 y a desdoblar en autovía los puntos que faltan de la A-21", ha detallado el presidente popular, también con anuncio para el lugar en el que se encontraba: "Unir este punto de Lanave con Sabiñánigo para finalizar esta autovía y poder conectarla con el resto de la red". Feijóo ha recordado que esta conexión ya se contemplaba en los Presupuestos del último Gobierno de Mariano Rajoy y ha denunciado que el Gobierno de España argumenta que necesita "cuatro o cinco años más". En palabras del líder conservador, el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón se ha ofrecido a financiar el 50% de la estructura, pero el Ministerio de Transportes "ha despreciado la propuesta para mejorar la accesibilidad al Pirineo, el turismo de Hueca y poner en valor esta zona".

Delegación del Gobierno en Aragón ha aclarado las cifras expresadas por Núñez Feijóo. Según la representación del Ejecutivo central en la comunidad, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido más de 1.500 M€ en las Carreteras del Estado en Aragón, un 17% más que el Gobierno de Mariano Rajoy". "Durante la actual legislatura se han llevado a cabo y finalizado las obras de la A-22 Siétamo-Huesca, con 69 millones de euros de inversión, y de la A-21 Sigües-Tiermas, con 70 millones de euros; en vías convencionales, se ha ejecutado la importante obra de la N-260 Congosto de Ventamillo-Campo, con 90 millones de euros de inversión", concretan en Delegación del Gobierno en Aragón.

Contra la nueva financiación autonómica de Sánchez

Núñez Feijóo también ha cargado contra el modelo de financiación autonómico que ha presentado esta semana el Ministerio de Hacienda. "Los ciudadanos son los dueños del dinero porque pagan impuestos y lo que ven es que el dinero de todos se usa para mantener a Sánchez en el poder", ha resumido el presidente de los populares, que ha criticado que "el separatismo decida a dónde va el dinero del conjunto de los españoles". Para Feijóo, la reforma del sistema de financiación se enfrenta a un hecho "inédito" porque "solo está de acuerdo quien la propone".

El jefe de los conservadores ha criticado que el nuevo sistema de financiación, que deja a Aragón en último lugar según Fedea, "no mira a los servicios públicos, sino cuánto tiempo y cuánto cuesta seguir en La Moncloa". La reforma del sistema, según el PP, significa que "Sánchez ha comprado más meses de Gobierno entregando el dinero al nacionalismo".

Para Feijóo, "el separatismo que quiere quedarse con todo" no puede tener el papel capital que ha tomado en la reforma de la financiación autonómica. Este domingo, con todos los líderes autonómicos del PP, la formación conservadora se reúne en Zaragoza para presentar su propuesta al reparto de fondos en las comunidades. "Sánchez tiene que retirar este sistema", ha esgrimido Feijóo, que ya ha dejado el primer guiño a acción en esta materia: "Financiación respecto al coste efectivo y con variantes como la despoblación".

"Azcón es lo mejor que le ha pasado a la DGA en años"

El presidente popular también ha destacado el papel de Jorge Azcón en sus dos años y medio al frente del Gobierno autonómico. "Hemos podido constatar que para el Gobierno de Aragón Azcón ha sido lo mejor que le ha podido pasar desde hace años", ha resumido Feijóo, que ha analizado que los dos años del conservador en el Pignatelli muestran que "se puede gobernar sin excusas ni mentiras y sin dividir". Según el presidente nacional del PP, Azcón ha sido referencia en esta legislatura porque ha sido "capaz de poner Aragón dentro de las prioridades de todos los inversores del mundo y capaz de que captar más inversiones que cualquier otra comunidad autónoma".

El jefe nacional de los conservadores se ha mostrado "convencido" de que las urnas, el próximo 8 de febrero, se abrirán con gran apoyo al PP. "Lo mejor que le puede pasar a Aragón es que Azcón siga liderando la política autonómica, los servicios públicos y el cartel de Aragón en España y en la UE", ha resumido Feijóo, que ha usado el lema electoral del partido, Aragón Imparable, para certificar que "si Aragón lo es, el cambio en España también lo será".