Un plan de más de 60 millones de euros: esta es la apuesta de Aragón para ser sede de la Agencia de Salud Pública

La carrera por hacerse con la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública ya ha comenzado formalmente y Aragón ha hecho los deberes. Después de un desarrollo normativo que se ha alargado demasiado en el tiempo, el Gobierno de España inició el proceso a principios de noviembre -tramitado por vía de urgencia- y el Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico ya ha remitido su propuesta oficial al Ministerio de Sanidad.

Lo ha hecho a través de tres documentos (memoria, informe justificativo e informe arquitectónico) en los que, además de argumentar los pros para que Zaragoza acoja la agencia estatal, se desgrana el coste de la operación para el Gobierno de Aragón. Según figura en uno de los informes a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el valor de la cesión de uso de las instalaciones (es decir, del Pabellón de Aragón) y su reforma, así como la adecuación de los espacios provisionales en el propio recinto de la Expo que se presten "supera ampliamente los 50 millones de euros, IVA excluido", detalla el documento. Sumando a esa cifra el 21% de IVA, el resultado es un montante de más de 60 millones que asumirá el Gobierno de Aragón. "De esta manera, se pone en evidencia la decidida apuesta de este gobierno por ser sede de esta agencia", recalcan en el escrito.

En detalle, la adecuación del Pabellón de Aragón exigiría una inversión de casi 17 millones de euros (sin IVA) y 15 meses de trabajos, mientras que cerca de 34 millones (sin IVA) constituyen el valor de tasación de la cesión, a los que habría que añadir los costes derivados de la adecuación de la sede provisional en caso de ser necesarios. Esto último se refiere a que el Gobierno de Aragón, en caso de tener que habilitar lugares temporales hasta el traslado definitivo al Pabellón de Aragón, pondrá a disposición de la Agencia Estatal de Salud Pública "de forma inmediata y gratuita" una serie de oficinas en el recinto de la Expo que no están ocupadas.

El impacto económico que tendría la llegada de la agencia a Aragón sería de 3 millones en su primer año y podría alcanzar los 15 millones cuando se alcancen los 300 empleos.

Recreación de cómo quedará el Pabellón de Aragón como sede de la agencia. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La memoria entregada al Ministerio de Sanidad consta de 86 páginas y se inicia con un poema del poeta aragonés José Antonio Rey del Corral. En ella se detallan las fortalezas de Zaragoza como lugar idóneo para acoger la sede y entre ellas, por ejemplo, destacan su ubicación, su conexión, la red "sólida" de servicios públicos, la calidad del aire, el potencial investigador de la comunidad, la presencia de universidades o un "ecosistema de salud pública ya operativo y reconocido", se indica. “Aragón y Zaragoza no parten de cero”, reza en la memoria.

También se pone énfasis en el enfoque One Health, que supone "abordar de forma integrada la salud humana, animal y ambiental, con especial atención a los riesgos emergentes. Además, se detalla la disponibilidad de hoteles o la llegada de grandes inversiones a la comunidad entre los argumentos a favor.

Dos alternativas: sede total o parcial

En mayo, EL PERIÓDICO ya adelantó que la idea del Gobierno de Aragón pasaba por ofrecer dos alternativas en el modelo de sede: una contempla que todos los emplazamientos de la agencia estén en Zaragoza y la otra es un modelo donde la sede principal estaría en la capital aragonesa y otras unidades, por razones operativas o de personal, estarían en Madrid. Esta fórmula copia el modelo del Ministerio Federal de Salud Alemán.

En este caso, el Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene sede en Bonn; mientras que el Centro Federal de Educación para la Salud y el Instituto Alemán de Documentación e Información Médica están en Colonia. Del mismo modo, el Paul-Ehrlich-Instituto (PEI), el Instituto Federal de vacunas y biofármacos tienen sede en Langen (Hesse) o el Instituto Robert Koch (RKI) con sede en Berlín.

"La interconectividad facilita esta reubicación de recursos favoreciendo los territorios periféricos. En cualquier caso, se trata de trabajar sobre una respuesta flexible que permita un arranque de la Agencia de Salud Pública con las más altas prestaciones y con los mejores profesionales y, que, al mismo tiempo, se adapte a las necesidades y futuras ampliaciones que pudieran surgir a corto, medio y largo plazo", detalla Aragón en el documento enviado al ministerio.

Posibles impactos

Por otro lado, el informe de criterios de cumplimiento consta de 67 páginas y, entre otras cuestiones, recoge los posibles impactos que tendría para Zaragoza la instalación de la Agencia Estatal de Salud Pública podría tener en Zaragoza. En primer lugar, se apunta a la "posibilidad" de desarrollar estudios universitarios de cualificación vinculados al sector, así como a la atracción de empresas relacionadas.

La proyección internacional de Zaragoza también crecería, mientras que también es contempla un impacto para el tejido económico y empresarial de la ciudad en cuanto a servicios sanitarios complementarios y empleos indirectos.

"Zaragoza ofrece un entorno especialmente propicio para este enfoque integral: una ciudad y una comunidad que ya aplican estos principios en sus políticas urbanas, ambientales, agroalimentarias y de innovación, y que pueden actuar como laboratorio real de políticas públicas en salud. Zaragoza presenta una candidatura madura, coherente y competitiva", recalcan desde el Gobierno de Aragón.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, junto a la vicepresidenta Mar Vaquero, este miércoles tras el Consejo de Gobierno. / Gobierno de Aragón

Una de las cuestiones que la DGA le deja claro al Ministerio de Sanidad es que la de Zaragoza es "una candidatura de consenso", exponiendo ya en el primer folio del informe el apoyo que se ha recibido de todas las partes. Se concluye, asimismo, con el último ok recibido por parte del Consejo de Gobierno el pasado 14 de enero, que emitió un informe apoyando la idoneidad de la candidatura y reiterando el "respaldo unánime". "En conclusión, la candidatura de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública cuenta con el máximo consenso y es refrendada por las tres instituciones que, de acuerdo con la normativa aplicable, pueden presentar esta candidatura: las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza", puntualizan al final.