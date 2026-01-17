Podemos presenta desde Aragón una campaña europea para exigir a la UE deje de comerciar con Israel: "Continúa el genocidio en Gaza"

La cúpula de Podemos ha regresado este sábado a Zaragoza, tan solo una semana después de su última visita, para acompañar a la candidata de la formación morada a las próximas elecciones autonómicas, María Goikoetxea, en un acto en el que Irene Montero ha presentado una iniciativa de recogida de firmas en toda Europa para solicitar al Gobierno de la UE la ruptura del Acuerdo de Asociación con Israel y la ruptura de las relaciones diplomáticas con el "estado terrorista", refiríendose así al país hebreo. "El genocidio continúa en Gaza", ha advertido la líder de Podemos desde el centro cívico de La Almozada.

Esa campaña se ha lanzado de forma coordinada junto a otras formaciones de izquierda europeas como La Francia Insumisa y el Bloco de Esquerda (Portugal) y busca conseguir un millón de firmas en el territorio de la Unión Europea, que son las necesarias para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), un instruimento de participación ciudadana previsto por los órganos de gobierno de la UE que, no obstante, no tiene por qué ser tenido en cuenta por los mandatarios de Bruselas.

Aun así, ha defendido Montero, esta iniciativa pretende "romper el silencio mediático" y e intentar "hacer todo lo humanamente posible para frenar el genocidio".

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.