Primeros efectos de la borrasca Harry en Aragón: la nieve obliga a circular con cadenas en varias carreteras de Huesca

La nieve caída en las últimas horas obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno y prohíbe la circulación de autobuses y camiones por nueve tramos viarios de la provincia de Huesca, como la A-136 entre Formigal y la frontera del Portalet o la A-2611 entre Bielsa y Espierba.

También para transitar por la N-260a entre Linás de Broto y Gavín; la A-1605 entre Ballabriga y Castarne; la A-2609 de Salinas a Plan; la HU-650 entre Noales y Ribera; la A-139 entre Chía y Cerler; la A-2617 entre Benasque y Cerler y la N-260 entre Noales y Beleder, según informa la Dirección General de Tráfico en su página web.

En la provincia de Huesca hay además pavimento deslizante por la presencia de hielo en la carretera de acceso al Balneario de Panticosa, en la A-2606, y visibilidad reducida por la niebla en la Ap-2 entre Litera y Candasnos; la A-2 entre Miralsot y Litera y la N-2 entre Miralsot y Peñalba.

También se hace necesario extremar las precauciones por niebla en la N-112 entre Magallón y Borja, en la A-121 entre Magallón y Fuendejalón y en la A-2 entre Marivella y Ricla.

Aviso amarillo

Ante los avisos asociados a la borrasca, el Gobierno de Aragón ha activado este sábado, desde las 6:00 horas, el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta. Hay avisos amarillos por nevadas en el Pirineo y Gúdar y Maestrazgo (que entrarán en vigor esta medianoche) y la posibilidad de lluvias intensas en la zona oriental de la comunidad y que pueden generar afecciones en carreteras, municipios y servicios de distintos puntos de la comunidad.

Desde Protección Civil se recomienda a la población extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos que puedan verse afectados por la nieve; mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias.