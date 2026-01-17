Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pilar AlegríaReal ZaragozaAgresiones a menoresPedro SánchezLidia RubaNoria Zaragoza
instagramlinkedin

El pueblo con 'más arte' de España está en Aragón: un auténtico museo de pintura al aire libre

Se trata de una de las joyas escondidas de la comarca de Sobrarbe y apenas tiene 36 habitantes censados

Varios cuadros en las calles de Arcusa (Huesca) que componen el Museo de Pintura al Aire Libre en la localidad

Varios cuadros en las calles de Arcusa (Huesca) que componen el Museo de Pintura al Aire Libre en la localidad / Red de Museos de Sobrarbe

Luis Alloza

Zaragoza

Los pueblos de Aragón desprenden historia y cultura, muchos monumentos que llevan siglos edificados en sus calles que le dan un relato y una esencia a los mismos. Fuentes, estatuas, iglesias o murales son los elementos más vistosos en ese sentido, pero hay uno que ha subido un peldaño más. ¿Acaso alguna vez se ha visto un museo al aire libre? Bueno, pues este es el caso de Arcusa.

Este municipio está en la provinica de Huesca y apenas tiene 36 habitantes censados en sus viviendas. Pertenece a la comarca del Sobrarbe y se encuentra en un punto medio entre las conocidas localidades de Alquézar y Ainsa.

Mapa de Arcusa

Entrando en materia, Arcusa es una de las joyas escondidas de la comunidad aragonesa por su ya mencionado Museo de Pintura al Aire Libre. Este fue diseñado minuciosamente por un pintor de su tierra, Luis Moreno, cuya misión era revitalizar el pueblo con sus técnicas de pintura y sorprender a sus vecinos y visitantes plasmando sus obras sobre lienzo o incluso en maderos y muros.

Con esta exposición, busca mostrar la relación que tiene hoy en día la sociedad con el campo, y lo hace de una de las maneras más originales. Algunos cuadros que hay repartidos por el municipio tienen formas circulares, pero algunos logran camuflarse con la casa o a la estructura donde están colgados, originando un efecto visual que engaña a la vista, haciendo que parezcan una ventana o incluso la puerta de un establo.

Un cuadro del tamaño de una puerta de un establo en Arcusa, Huesca

Un cuadro del tamaño de una puerta de un establo en Arcusa, Huesca / Red de Museos de Sobrarbe

Muchas de las escenas ilustradas son de lo más cotidianas, como la de una anciana con unas espigas, una joven comiendo algo de fruta en su comedor, o simplemente unos hombres de la tercera edad viendo la vida pasar sentados en un banco.

Cuadros más sencillos

Moreno por otra parte también pintó cuadros sencillos, como un jarrón de flores y unos niños pintando un mural, o algunas que pueden esconder un mensaje escondido, como la imagen de un hombre agarrado a los barrotes de una celda con el marco simulando la apariencia de una ventana de prisión.

Un mural de Arcusa en el que se ven a unos niños pintando una pared

Un mural de Arcusa en el que se ven a unos niños pintando una pared / Red de Museos de Sobrarbe

Incluso, el artista autor de todas esta sobras ha diseñado un juego de pistas con la composición de sus cuadros. Una actividad interactiva que le da otra dimensión a este peculiar museo aragonés.

Noticias relacionadas y más

Al andar por este pueblo es inevitable encontrate con un pedazo de su arte cada pocos pasos, algo que lo hace destacar entre el resto y subir a Aragón un nivel más en cuanto a renombre cultural y artístico. Para más iformación sobre esta localidad y su exposición callejera, consulte la página web de la Red de Museos de Sobrarbe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
  2. El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
  3. ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
  4. Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
  5. Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
  6. Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
  7. Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
  8. Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía

Un plan de más de 60 millones de euros: esta es la apuesta de Aragón para ser sede de la Agencia de Salud Pública

Un plan de más de 60 millones de euros: esta es la apuesta de Aragón para ser sede de la Agencia de Salud Pública

Quién es CAIP, el nuevo gigante chino del automóvil que apuesta por Zaragoza con una inversión de 24 millones

Quién es CAIP, el nuevo gigante chino del automóvil que apuesta por Zaragoza con una inversión de 24 millones

Uno de los iconos emblemáticos de la Expo contará muy pronto con la autorización para su reconversión

Uno de los iconos emblemáticos de la Expo contará muy pronto con la autorización para su reconversión

La nave de Airtex en Plaza: de un polémico cierre al relevo industrial que viene de China

La nave de Airtex en Plaza: de un polémico cierre al relevo industrial que viene de China

La Policía investiga un atraco con pistola en un piso de Valdefierro

La Policía investiga un atraco con pistola en un piso de Valdefierro

Un interior totalmente nuevo y una exclusiva azotea ajardinada: este el plan para darle una segunda vida al Pabellón de Aragón

Un interior totalmente nuevo y una exclusiva azotea ajardinada: este el plan para darle una segunda vida al Pabellón de Aragón

Varios encapuchados vuelven a robar en la misma tienda de 'El Rincón' de Zaragoza

Varios encapuchados vuelven a robar en la misma tienda de 'El Rincón' de Zaragoza

Nueva inversión china en Zaragoza: un proveedor de Leapmotor invertirá 24 millones y devolverá la actividad a la antigua planta de Airtex

Nueva inversión china en Zaragoza: un proveedor de Leapmotor invertirá 24 millones y devolverá la actividad a la antigua planta de Airtex
Tracking Pixel Contents