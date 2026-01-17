El pueblo con 'más arte' de España está en Aragón: un auténtico museo de pintura al aire libre
Se trata de una de las joyas escondidas de la comarca de Sobrarbe y apenas tiene 36 habitantes censados
Los pueblos de Aragón desprenden historia y cultura, muchos monumentos que llevan siglos edificados en sus calles que le dan un relato y una esencia a los mismos. Fuentes, estatuas, iglesias o murales son los elementos más vistosos en ese sentido, pero hay uno que ha subido un peldaño más. ¿Acaso alguna vez se ha visto un museo al aire libre? Bueno, pues este es el caso de Arcusa.
Este municipio está en la provinica de Huesca y apenas tiene 36 habitantes censados en sus viviendas. Pertenece a la comarca del Sobrarbe y se encuentra en un punto medio entre las conocidas localidades de Alquézar y Ainsa.
Entrando en materia, Arcusa es una de las joyas escondidas de la comunidad aragonesa por su ya mencionado Museo de Pintura al Aire Libre. Este fue diseñado minuciosamente por un pintor de su tierra, Luis Moreno, cuya misión era revitalizar el pueblo con sus técnicas de pintura y sorprender a sus vecinos y visitantes plasmando sus obras sobre lienzo o incluso en maderos y muros.
Con esta exposición, busca mostrar la relación que tiene hoy en día la sociedad con el campo, y lo hace de una de las maneras más originales. Algunos cuadros que hay repartidos por el municipio tienen formas circulares, pero algunos logran camuflarse con la casa o a la estructura donde están colgados, originando un efecto visual que engaña a la vista, haciendo que parezcan una ventana o incluso la puerta de un establo.
Muchas de las escenas ilustradas son de lo más cotidianas, como la de una anciana con unas espigas, una joven comiendo algo de fruta en su comedor, o simplemente unos hombres de la tercera edad viendo la vida pasar sentados en un banco.
Cuadros más sencillos
Moreno por otra parte también pintó cuadros sencillos, como un jarrón de flores y unos niños pintando un mural, o algunas que pueden esconder un mensaje escondido, como la imagen de un hombre agarrado a los barrotes de una celda con el marco simulando la apariencia de una ventana de prisión.
Incluso, el artista autor de todas esta sobras ha diseñado un juego de pistas con la composición de sus cuadros. Una actividad interactiva que le da otra dimensión a este peculiar museo aragonés.
Al andar por este pueblo es inevitable encontrate con un pedazo de su arte cada pocos pasos, algo que lo hace destacar entre el resto y subir a Aragón un nivel más en cuanto a renombre cultural y artístico. Para más iformación sobre esta localidad y su exposición callejera, consulte la página web de la Red de Museos de Sobrarbe.
