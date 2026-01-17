Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa

El túnel transfronterizo de Bielsa ha vuelto a cerrarse al tráfico este sábado por la tarde por "peligro de avalanchas", según ha informado el Gobierno de Aragón. Se prevé que la conexión pueda recuperarse el lunes a mediodía, pero todo dependerá de la evolución de la borrasca Harry, que amenaza con dejar importantes precipitaciones en la comunidad, que en el Pirineo serán en forma de nieve.

Según explican fuentes del Gobierno de Aragón, en el lado francés una avalancha "pequeña" ya ha ocupado un carril de la carretera, lo que ha llevado a tomar la decisión de cortar el túnel por el riesgo para los conductores. Esta no es la única restricción al tráfico que se mantiene en estos momentos en la comunidad a causa del temporal, ya que la DGA ha informado también del cierre este sábado por la tarde "y hasta nuevo aviso" de la carretera A-139 entre los puntos kilométricos 65 y 72, en el término municipal de Benasque "por riesgo de aludes".

que la nieve caída en las últimas horas obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno en todo el Pirineo y prohíbe la circulación de autobuses y camiones por nueve tramos viarios de la provincia de Huesca , como la A-136 entre Formigal y la frontera del Portalet o la A-2611 entre Bielsa y Espierba

También para transitar por la N-260a entre Linás de Broto y Gavín; la A-1605 entre Ballabriga y Castarne; la A-2609 de Salinas a Plan; la HU-650 entre Noales y Ribera; la A-139 entre Chía y Cerler; la A-2617 entre Benasque y Cerler y la N-260 entre Noales y Beleder, según informa la Dirección General de Tráfico en su página web.

El túnel de Bielsa-Aragnouet ya tuvo que cerrarse al tráfico la semana pasada y no pudo reabrirse hasta el lunes a las 17.30 horas por este mismo motivo: la acumulación de nieve y el riesgo de avalanchas.