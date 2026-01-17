Teruel Existe alerta de la falta de agentes de la Guardia Civil en Aragón: "La situación es crítica"

El cabeza de lista de Teruel Existe para el 8-F y candidato a la presidencia, Tomás Guitarte, y la número 2, Pilar Buj, se han reunido con representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de la provincia de Teruel, quienes han explicado que la situación de la provincia es "crítica" por el bajo número de agentes y que "se siguen perdiendo efectivos", y han pedido incentivos para atraer agentes, sobre todo al medio rural.

En el encuentro, AUGC ha indicado que los datos dados por el Ministerio del Interior sobre la provincia cuentan a personal en reserva y a alumnos en prácticas, que no pueden considerarse "plantilla activa".

Según AUGC, la provincia cuenta realmente con unos 600 guardias civiles, en los que se incluyen mandos y agentes en funciones administrativas, lo que reduce la presencia del cuerpo en las calles y obliga a las patrullas a cubrir grandes extensiones de territorio.

Además, han alertado sobre la deteriorada situación de los cuarteles en el medio rural, y de que no hay ni un solo acuartelamiento en la provincia de Teruel que abra las 24 horas, cuando serían precisos un mínimo de tres, además de la Comandancia.

Guitarte y Buj han ratificado el compromiso de Teruel Existe con la labor de los guardias civiles: "Llevamos años defendiendo la importancia de la Guardia Civil en nuestra provincia", ha dicho Guitarte, quien ha añadido que "seguiremos exigiendo al Gobierno que dote a la provincia de los recursos humanos necesarios para garantizar la presencia de la Guardia Civil en nuestros pueblos".