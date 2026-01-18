Alvise se ceba con Pilar Alegría en Zaragoza: "Es la mejor amiga de Ábalos, Cerdán y Koldo, pero ella era una santa"

Se estrena Alvise en una elecciones autonómicas en Aragón a través de Se Acabó La Fiesta (SALF) después de conseguir representación en el Parlamento Europeo y en su mitin en Zaragoza no dejó ni una referencia a la política de la comunidad ni su futuro. Aplicaciones de sus políticas nacionales para Aragón, como mucho, pero nada concreto. Ni mencionó a los tres cabezas de lista en todo su discurso, de más de una hora, más que para hacer una 'performance' final a modo de juramento por España (con bandera de Aragón de fondo, curioso) y posar para la foto. El culto a la personalidad.

Sin embargo, era lo esperado. No pilla de sorpresa. En Zaragoza se vivió un juego en el que los oyentes mostraban su fervor y escuchaban lo que querían oir y el líder de SALF les congratuló en un discurso de los mensajes ultraderechistas recurrentes que le han aupado con ciertos toques incluso humorísticos. Más que mitin casi fue por momentos un monólogo. Ahora bien, no se le puede negar que tiene buena oratoria y sabe cómo ganarse a su público. Tampoco es difícil en un mitin, que es jugar en casa.

Se hizo de rogar Alvise. Primero, el telonero Adrián Yacar presentó Scrutinia 2.0, una IA para garantizar la limpieza de las elecciones. Y después, el estreno en público de Cristina Falcón, que optó por no arriesgar y hacer un discurso muy de gente de a pie y centrado en corrupción, listas de espera en sanidad y en educación, pero con algunas referencias a las ideas ultra de Alvise, como el momento álgido en el que habló de echar inmigrantes irregulares, recuperar la seguridad de los barrios y detener la okupación. No es política y se le notó.

Y finalmente, el clímax. Alvise bajó la rampa con una sonrisa, brazos al aire y saludo de streamer ("hola, ¿qué tal, chicos?"). Entonces el público, unas 600 personas, se levantó, agitó las banderas de España todavía con las arrugas propias de quién las acaba de sacar del plástico y empezó a cantar "Pedro Sánchez, hijo de puta". "Estaba escuchando no se qué de frutas", respondió guasón Alvise.

Pilar Alegría

Más allá de sus grandes éxitos ideológicos, si alguien iba a escuchar propuestas más concretas para Aragón (seguramente nadie) que recetas para recuperar España se quedó con las ganas. Mencionó que "Aragón lidera el incremento de criminalidad en España" y, sobre todo, se cebó con Pilar Alegría, la candidata del PSOE, para ganarse a su fiel público.

Alvise Pérez, con los tres cabeza de lista, en el final de su mitin en Zaragoza / Pablo Ibáñez

"Qué desgracia que vuestra candidata sea Pilar Alegría", dijo ante los abucheos de unos simpatizantes que se frotaban las manos. "Es la que se iba a Teruel con Ábalos y las furgonetas de prostitutas, 'pero yo no hice nada'", agregó antes de insistir en el mensaje: "Es la mejor amiga de Ábalos, Cerdán y Koldo, pero ella era una santa". Además, afirmó que es apadrinada de José Luis Rodríguez Zapatero, el "verdadero 1 del PSOE".

Por lo demás, dejó su clásico catálogo en el que insistió que no es ideológico, sino problemas reales de los españoles. Boicot mediático, amor infinito por España, afirmación categórica de que hay fraude electoral, negacionismo de la baliza V16 como ejemplo de chiringuito (la baliza parece el heredero del movimiento antivacunas de la época del covid), defensa de la maternidad nacional, cero IRPF para las rentas medias y bajas, "invasión migratoria que tendrá el mayor plan de deportación de la historia de España", referéndum sobre un posible Brexit a la española o el drama de la vivienda ("antes de la democracia había un señor que construyó cinco millones de viviendas, no como Pedro Sánchez").