Azcón, sobre la nueva financiación autonómica: "Cuando la ministra de Hacienda es socialista y no la entiendes, te quiere joder"

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha vuelto a rechazar este domingo el nuevo modelo de financiación autonómica presentado el pasado jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una ministra a la que se ha referido directamente: "Cuando la ministra de Hacienda es socialista y no la entiendes al explicar la financiación, te quiere joder". Un punto álgido en un discurso cargado de defensa de "la igualdad y la solidaridad entre territorios" y en el que ha presumido de un PP "unido" en toda España y con proyecto para todas las comunidades.

Azcón ha sido el foco popular, con permiso de Alberto Núñe Feijóo, en un cónclave en Zaragoza de todos los presidentes autonómicos en busca de una imagen de unidad y de rechazo total a la propuesta de financiación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Nosotros podemos traer a todos, pero otros partidos no podrian traer a todos", ha resumido Azcón, señalando al PSOE que solo podría reunir para hablar de financiación "a los presidentes de Castilla-La Mancha o de Asturias". A juicio del líder popular en la comunidad, una reunión socialista para dialogar sobre el reparto de fondos a las autonomías sería "lucha libre o el camarote de los hermanos Marx".

El presidente conservador ha recordado su invitación a Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en Aragón y candidata a la presidencia autonómica, de unir a varios dirigentes para abordar "un modelo de financiación que le parece bueno para Aragón cuando privilegia a los independentistas". Por ello, Azcón ha animado a Alegría a unir a su campaña electoral a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, "para ver si de verdad este sistema beneficia a los aragoneses". Ironizando, el presidente de la DGA ha instado a que venga también a Aragón Oriol Junqueras, líder de ERC.

Sobre la declaración firmada este domingo en Zaragoza, Azcón ha asegurado que es un documento "de justicia, que quiere gobernar para todos" y que rechaza un modelo de financiación "pensado en los independentistas ni está forzado por quien quiere romper nuestro país". Además, el jefe del PP en Aragón ha asegurado que en este convenio "la despoblación, la orografía, la superficie y la dispersión" se contemplan como variables de ajuste en el futuro reparto de fondos que llevaría a cabo Núñez Feijóo si llegase a La Moncloa en un futuro próximo.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha analizado la comunicación del Gobierno central. "Cuando al ministro no le entiendes, mala señal. Cuando es ministro socialista y te habla intrínsicamente, la cosa no va bien", ha concretado Azcón, antes de atacar directamente a María Jesús Montero, responsable de la ministra de Hacienda: "Cuando la ministra es socialista y es de Hacienda y no la entientes, te quiere joder".

Chueca: "El PP tiene una visión de España generosa y constitucional"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho de maestra de ceremonias y ha reivindicado a la capital aragonesa como “una ciudad que cuando se complican las cosas da un paso al frente” y ha calificado de “histórica” la declaración firmada por los barones populares.

“España no se dividirá, no se improvisará y se gobernará con rigor, no se negociarán principios y se defenderá la unidad de todos los españoles”, ha vaticinado Chueca sobre un hipotético Gobierno liderado por Núñez Feijóo. “Tenemos una visión de una España generosa, democrática y constitucional”, ha aseverado la regidora, que ha defendido que el deseo conservador es el de “defender lo que es de todos a la vez que defender nuestros territorios” como aspiración a la nueva financiación autonómica que quiere desarrollar el PP.

La alcaldesa ha reclamado “abordar” cambios en la financiación local y ha considerado que Zaragoza, con esta cita, muestra a “un Partido Popular como un partido unido, capaz de firmar una declaración porque comparte y tiene unión en criterios, objetivos y principios”, entre los que ha citado “igualdad, libertad y solidaridad”. Todo enmarcado en “el liderazgo del presidente Feijóo en todo el territorio nacional”. Chueca ha defendido que su líder nacional ha demostrado que “se puede defender a Galicia defendiendo a la vez a todos los territorios”.

Con ataques a Vox, a los que ha acusado de “bloquear políticas y presupuestos y abandonando los Gobiernos”, Chueca se ha mostrado convencida de que el PP “seguirá gobernando en Aragón” y a construir “una España de futuro” con Feijóo como presidente.