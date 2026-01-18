Cierra la estación de esquí de Cerler y no es por el mal tiempo: este es el motivo

Un fallo eléctrico ha impedido la apertura este domingo a las 9.00 horas de la estación de esquí de Aramón Cerler (Huesca), según ha informado el grupo gestor de las estaciones de esquí a través de sus redes sociales.

La incidencia ha ocurrido en el suministro eléctrico y es ajena a la estación invernal, según ha aclarado Aramón, que trata de resolver el problema y avanza que emitirá un nuevo parte con la decisión definitiva a las 11.00 horas.

La estación altoaragonesa, según el último parte emitido este mismo domingo 18 de enero, cuenta con 43 kilómetros esquiables, 39 pistas abiertas y 13 remontes operativos, mientras los espesores están entre el 65 y los 100 centímetros.