Feijóo habla del modelo de financiación de Sánchez en Zaragoza: “Cómo de desesperado hay que estar para presentarse a las elecciones de Aragón diciendo esto con 'alegría'”

Alberto Núñez Feijó ha terminado su intervención en el Congreso del Partido Popular en Zaragoza con un pequeño guiño cómico hacia la candidata del PSOE al Gobierno de Aragón. El popular, tras argumentar por qué los aragoneses deben acudir a las urnas el 8 de febrero con la papeleta de Jorge Azcón, ha lanzado un dardo a Pedro Sánchez al asegurar lo desesperado que debe estar su partido para, con todo lo que está pasando tanto de manera interna como con la propuesta de financiación autonómica, con "alegría".

El Partido Popular se ha rebelado contra Pedro Sánchez en Zaragoza. La capital de Aragón ha sido la plaza en la que los populares han dicho que no a la reforma de la financiación autonómica presentada por María Jesús Montero. Es el tema clave encima de la mesa, y el eje de la campaña electoral de Jorge Azcón para su reelección como presidente del Gobierno de Aragón. El World Trade Center se ha quedado pequeño para aplaudir al líder de la oposición nacional, con 800 militantes y simpatizantes presentes.

Alberto Núñez Feijóo ha tomado la palabra tras la firma de la “Declaración de Zaragoza”, su propuesta para reformar el reparto de fondos en España, para mostrar su apoyo incondicional a Jorge Azcón y ha mostrado su malestar con el cambio de la financiación y su confianza en que el 8 de febrero no habrá cambio en el sillón. “Cómo de desesperado hay que estar para presentarse a las elecciones de Aragón diciendo esto con 'alegría'”, ha resumido el líder del PP, en un claro juego de palabras con la candidata del PSOE, Pilar Alegría, y la propuesta del Gobierno central del modelo de financiación.

Montero, de la mano del independentismo catalán, ha dado al Partido Popular el lema de la precampaña que está a unos días de comenzar de manera inminente: “Por lo importante, una financiación justa”.

Este ha sido el eje del discurso del Feijóo, quien ha sacado pecho en múltiples ocasiones con la figura de Jorge Azcón: “Es lo mejor que le ha pasado a Aragón, desde hace muchos años. Porque no miente y ha sabido gestionar una comunidad autónoma sin dividir, sin crispar a la sociedad aragonesa. Ha sabido mandar un mensaje de esperanza, de optimismo a todo el pueblo de Aragón”.

En opinión de Feijóo, Azcón ha sabido mandar un mensaje a todos los inversores del mundo. "Que esta tierra es una tierra para invertir, para prosperar. Es una tierra en la que se puede confiar, en la que tiene un gobierno seguro", ha destacado.

El popular ha incidido en que Azcón sabe gobernar, que es de lo que se trata y ha mostrado su convicción en la propuesta del Partido Popular sobre el modelo de financiación autonómica: "Aquí está el proyecto común de España. Aquí está el único partido que tiene un proyecto para el conjunto de los españoles".

Para Feijóo, es importante tener un partido, el único, que tiene un proyecto de estado para España. "Mirad, hoy están aquí por responsabilidad con el proyecto nacional, con el proyecto de España, con el proyecto de su nación. Hoy están aquí para demostrar que seguimos siendo ese partido que España necesita. Estoy convencido de algo, muy convencido. Hoy aquí podrían estar otros presidentes autonómicos de otros partidos. Algunos lo dicen en voz alta, otros los admiten en privado aunque no lo dirán jamás en público. Seguro que ellos también firmarían lo que nosotros proponemos", ha dicho.

Sánchez y vivir en el conflicto

Feijóo no tiene duda de que la mayoría sabe que cada frase de esta declaración de Zaragoza es una frase cierta que podían suscribir todos los presidentes del gobierno de las comunidades autónomas de España. "Esta es la primera anomalía. Cuando un político no puede defender la igualdad de los ciudadanos, cuando no puede defender la solidaridad entre los compatriotas, cuando no puede defender los principios constitucionales ni el interés general, entonces ya no estamos hablando simplemente de divergencias políticas. Estamos hablando de un profundo problema moral que es urgente reparar", ha argumentado.

El líder popular ha defendido la soberanía de España como estado plural: "Se puede tener un acento propio y a la vez compartir principios básicos. La igualdad, la solidaridad, la justicia, el progreso colectivo, esa es nuestra idea. Por eso decimos que en España caben los matices y caben las diferencias. Lo que no cabe son las fronteras internas, no caben los chantajes y no caben los privilegios. Y por eso estamos hoy aquí, para decirlo, para defenderlo y para dar la cara. Estamos unidos en esta convicción. Porque España no es un país de discordia, por más que se empeñe Sánchez y el separatismo. Alientan que nos enfrentemos y que nos dividamos. ¿Para qué? Para que seamos menos fuertes", ha opinado.

Otro de los puntos intensos de su discurso ha sido cuando ha deslizado que Pedro Sánchez apuesta por crear conflictos. Feijóo no cree que haya que vivir en un estado continuo de confrontación: "No hay un conflicto entre trabajadores y empresas, entre mujeres y hombres, entre jóvenes y mayores. Entre inquilinos y propietarios. Tampoco hay un conflicto entre comunidades autónomas. España es un país de ciudadanos libres e iguales. Iguales en derechos, iguales ante la ley, iguales en los recursos públicos e iguales ante su propio gobierno. Por eso le decimos hoy aquí desde Zaragoza, cada intento de enfrentamiento que hagan está condenado al fracaso".

Cataluña

Otro de los mensajes que ha lanzado el popular es la reivindicación de la igualdad de todos los españoles, algo que parece no quiere que pase en Cataluña: "¿Sabéis por qué? Porque creen que Cataluña es suya. Creen que Cataluña es de los separatistas y de Sánchez", ha dicho antes de pedir al presidente del Gobierno y a Oriol Junqueras que dejen de usar a los catalanes: "Dejen de mentirles. Esto no lo están haciendo por ellos. Esto no lo están haciendo por el pueblo de Cataluña. Es una transacción económica. Sánchez compra el proyecto independentista a cambio de seguir en La Moncloa. No hay nada más".