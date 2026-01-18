Jorge Azcón responde a Pilar Alegría tras su entrevista en EL PERIÓDICO: "Le vamos a enseñar lo que es un fracaso de verdad"

La cosa va de fracasar. Si la líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, asegura en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que Jorge Azcón había fracasado al convocar elecciones en la comunidad, el popular le ha augurado el mismo éxito, respondiéndole que, para fracaso, el que va a tener la socialista el próximo 8 de febrero.

Por orden. Pilar Alegría, en una entrevista con este diario en la que repasa la actualidad política de la comunidad, asegura que el conservador se ha visto obligado a convocar elecciones adelantadas porque no ha sido "capaz" de llegar a acuerdos. "Azcón ha fracasado en esto. Su única posibilidad de entendimiento ha sido con Vox", afirmaba la exministra y portavoz, que añadía la importancia de "recuperar una presidencia (del Gobierno) que tenga capacidad de llegar a acuerdos, de concitar mayorías" como ha sido habitual en Aragón, donde ha habido Gobiernos con cuatro partidos.

La socialista, que defiende el modelo de financiación propuesto por Pedro Sánchez y que ha motivado el encuentro del PP este domingo en Zaragoza, afirma que este modelo "afianza la solidaridad territorial y busca mejorar la igualdad". "Quien no lo quiera, puede quedarse con el anterior. ¿Va a rechazar Aragón los 630 millones? Porque si es así, Azcón va a tener que explicarlo. Y decirnos cuál es su modelo, porque más allá de la confrontación no hemos escuchado ni una propuesta", cuestiona.

Precisamente, el rechazo a ese modelo de financiación ha sido el germen del encuentro de todos los barones territoriales del PP en Zaragoza, donde liderados por Alberto Núñez Feijóo han firmado la 'Declaración de Zaragoza'. Durante su discurso, Azcón ha respondido a las palabras de Alegría, augurándole un mal resultado electoral el 8F. El barón popular ha asegurado que las próximas elecciones servirán para "enseñar a Alegría lo que es un fracaso de verdad".

"Ha venido a Aragón a defender los intereses de Sánchez y de los independentistas, ha aseverado el jefe del Ejecutivo aragonés, que ha movilizado el voto popular en busca de una comunidad que "siga siendo imparable y sea capaz de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida". Y un deseo cargado de "veneno": "Le vamos a explicar por qué el PSOE en Aragón va a tener el peor resultado de su historia, un fracaso merecido".