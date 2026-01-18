La borrasca Harry se recrudece en Aragón: cuánto durará y a qué zonas golpeará más

Lluvia, más lluvia y nieve. Los primeros efectos de la borrasca Harry llevan sintiéndose en Aragón desde hace algo más de 24 horas, combinada con los últimos rescoldos de varios frentes atlánticos que han condicionado la semana, pero son solo la antesala de lo que está por venir.

Desde este domingo, esta borrasca de alto impacto, que es la octava de la temporada y formada esta vez en el Mediterráneo, golpeará con toda su crudeza a las comunidades del litoral dejando acumulados, según las previsiones, de más de 100 litros por metro cuadrado en Cataluña y Comunidad Valenciana -e incluso de casi el doble en algunos puntos de la provincia de Tarragona-, pero también regando en mayor o menor medida a la comunidad aragonesa, aunque sin llegar a los extremos de sus vecinos.

La particularidad de esta borrasca es que, al desplazarse de este a oeste, impactará con mayor fuerza en Aragón en contraposición a las generadas en el Atlántico, que van debilitándose en su avance por la península. A favor juega que, al producirse en pleno invierno, al Mediterráneo le ha dado tiempo a enfriarse -algo que no ha ocurrido todavía en otoño-, por lo que su fuerza, comparativamente hablando, es menor.

Lo que sí parece seguro es que, en Aragón, Harry afectará más a la parte oriental, aunque Arcadio Blasco, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que estamos ante un "episodio complejo" y de "gran incertidumbre". En casos como estos, donde los fenómenos pueden ser tan cambiantes en pocas horas, recuerda que hay que permanecer atentos a las actualizaciones que envían desde el organismo estatal.

¿Cómo impactará Harry en Aragón y cuándo remitirá?

El giro drástico del tiempo ha llegado como una exhalación. Entre el viernes y el sábado los mercurios se han desplomado en todo Aragón y las precipitaciones han hecho acto de presencia en prácticamente en todos los puntos del territorio. Más abundantes han sido en la parte oriental del Pirineo de Huesca, donde se ha traducido en nevadas copiosas que han condicionado la circulación por las carreteras y acumulados de lluvia que han alcanzado o rozado los 60 litros por metro cuadrado en las localidades oscenses como Benabarre o Sopeira y más de 40 en Capella, Seira o Barbastro. Y todo apunta que lo seguirá haciendo durante las próximas jornadas.

De hecho, Aemet activó ya este pasado sábado el aviso naranja en la cordillera oscense por nevadas que a 1.100 metros de altitud dejarán una capa extra de 20 centímetros, aunque en cotas altas, apuntaban, estos espesores serán "muy superiores". Ese aviso, que también se extendió a Gúdar y Maestrazgo ayer, permanece al menos durante este domingo, de nivel amarillo, por espesores de 10 centímetros en cotas medias.

A partir del lunes ya está activo de nuevo el aviso naranja en Gúdar y Maestrazgo por nevadas importantes con acumulados de 20 centímetros por encima de los 1.200 metros.

En el resto de la comunidad, las lluvias traídas por la borrasca Harry condicionarán el inicio de semana. La amenaza de precipitaciones será permanente, de manera ininterrumpida. Las probabilidades a partir de la madrugada será mayor en los municipios situados en el este de Aragón, en el sur y el norte. Conforme pasen las horas, prácticamente están garantizados los chubascos en todo el territorio.

Precipitación acumulada tras el paso de la borrasca Harry / eltiempo.es

Mismo escenario para el martes, con precipitaciones generalizadas de mayor o menor intensidad que irán remitiendo hasta desaparecer al final del día. Al final del martes y durante este episodio, los acumulados llegarán hasta los 70 litros por metro cuadrado en Gúdar, Maestrazgo y los dos tercios más orientales de la provincia de Huesca. En el oeste oscense y parte central de Teruel y Zaragoza podrían registrarse 50 litros para dejar a la franja más occidental con datos más anecdóticos, según los pronósticos de eltiempo.es.

De cara al miércoles, la borrasca Harry comenzará a retroceder, aunque todavía podrían darse chubascos aislados, especialmente en el último tramo del día, y mantener esos rescoldos durante las jornadas siguientes, pero ya sin la continuidad de comienzos de semana.