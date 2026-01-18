El pueblo abandonado de Aragón con una iglesia de cúpula azul y una 'estrella' que no se apaga

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 Aragón contaba con 206 municipios con menos de 100 habitantes, y las previsiones apuntan a que para 2031 la comunidad podría perder otros 100.000 pobladores, especialmente en las zonas rurales de la provincia de Teruel.

Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántos municipios han quedado completamente desiertos en la última década, se estima que en la región hay alrededor de 300 entidades singulares deshabitadas, además de numerosos despoblados que hoy forman parte de municipios de mayor tamaño.

Uno de estos lugares es La Estrella, un pequeño pueblo turolense de la comarca de Gúdar-Javalambre, situado en la frontera con la provincia de Castellón y perteneciente al municipio de Mosqueruela. La pedanía quedó completamente deshabitada hace ahora tres años, cuando sus dos últimos vecinos, Sinforosa y Martín, de 89 y 88 años, respectivamente, se vieron obligados a marcharse de allí por motivos de salud.

Sinforosa y Martín, de 89 y 88 años, fueron los dos últimos vecinos de La Estrella. / MARC PRADES

Un símbolo contra la despoblación

Fue en febrero de 2023 cuando La Estrella se apagó definitivamente al perder a sus dos últimos vecinos. Esta pedanía fue noticia porque Sinforosa y Martín tuvieron que abandonar el pueblo en el habían vivido toda su vida juntos, siendo cerca de medio siglo los únicos moradores del pueblo, lo que los convirtió en un auténtico símbolo de resistencia contra la despoblación.

Su resistencia al éxodo rural trascendió fronteras y fue recogida por medios nacionales e internacionales. Incluso protagonizaron un anuncio de la marca Land Rover, que contó su historia en una emotiva campaña navideña en 2018, poniendo el foco en la España vaciada.

Sinforosa y Martín abandonaron el pueblo por motivos de salud. / MARC PRADES

Sinforosa y Martín abandonaron el pueblo por motivos de salud dada su avanzada edad. En casa no disponían de agua corriente, que recogían a diario de la fuente, ni de lavadora, por lo que utilizaban el lavadero municipal que todavía se mantiene en pie. Durante décadas se alumbraron con candiles, hasta que hace unos años instalaron una placa solar.

La cobertura en La Estrella es inexistente y tampoco disponían de tele. "Con la radio tenemos bastante", bromeaban en una entrevista. Un estilo de vida austero y en contacto con la naturaleza que sin duda fue clave para mantener una salud envidiable durante años.

La Estrella es una pedanía del municipio del Mosqueruela, en el Maestrazgo turolense. / MARC PRADES

Una historia mediática

Se conocieron, según contaban ellos, "saliendo a bailar en una de las tabernas que había, las de la tía Benedita y la tía Consuelo". Su historia de amor y resiliencia ha sido objeto de vídeos, reportajes o el mencionado anuncio de coches.

Gracias a una dieta variada con vegetales del huerto que ellos mismos producían y de las compras en Villafranca, mantenían una vida activa. Precisamente en este municipio de la provincia de Castellón, donde acudían a comprar o ir al médico, es donde vive el hijo de Martín y donde el matrimonio de octogenerarios encontró un nuevo hogar lejos de su querida La Estrella.

Sinforosa y Martín han mkantenido una salud de hierro gracias a su dieta variada y su vida activa. / MARC PRADES

Qué ver y hacer en la Estrella, pedanía de Mosqueruela

Aunque hoy las calles de La Estrella permanecen vacías, este rincón medieval del Maestrazgo no ha perdido la belleza ni el encanto del que gozó durante siglos. Las casas de piedra siguen en pie, dibujando un paisaje detenido en el tiempo.

La localidad conserva una plaza presidida por una morera centenaria y un reloj solar fechado en 1818. Su icónica iglesia de cúpula azul continúa dominando el valle, recordando que este pequeño pueblo llegó a tener hasta 300 habitantes en su época de mayor esplendor.

Visitar La Estrella es adentrarse en un lugar cargado de historia y silencio. Pasear por sus calles permite apreciar la arquitectura tradicional del Maestrazgo, la iglesia parroquial, la plaza y el antiguo lavadero. Se trata de un enclave ideal para quienes buscan turismo tranquilo, fotografiar parajes únicos o simplemente desconectar de la vida moderna.

Cerca de la localidad se pueden realizar rutas de senderismo entre pinares y montes, descubrir otros pueblos con encanto de la comarca o disfrutar de la gastronomía local, basada en productos de montaña. Además, la cercanía con Castellón permite combinar la escapada rural con visitas culturales y naturales en el Maestrazgo histórico, una de las zonas más auténticas del interior de la Península Ibérica.