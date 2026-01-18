El Valle de Benasque, consternado y sin explicación: "Ha sido una desgracia, el tiempo no ha acompañado"
El ayuntamiento lamenta el fallecimiento en el barranco de Puimestre, en Cerler, donde una avalancha sorprendió a la víctima, a pesar de no ser una zona de riesgo habitual
Todo el valle de Benasque se encuentra consternado tras un nuevo fallecimiento en la montaña. La fatal noticia se ha producido tras verse sorprendida la víctima por un alud en el barranco de Puimestre, en la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque. En la zona no suele existir un riesgo elevado de aludes, aunque la situación puede empeorar si las condiciones meteorológicas se complican, por lo que es fundamental atender a las predicciones, como explica Manuel Mora, alcalde de Benasque, quien muestra su pesar por lo sucedido.
“En Cerler no existe demasiado riesgo de aludes. Nunca se habían registrado problemas de avalanchas en la zona, por lo que no se sabe con certeza qué ha podido suceder. Ha sido una desgracia, una cuestión de mala suerte. El tiempo no ha acompañado”, explica Manuel Mora. Desde el primer momento, el ayuntamiento se ha puesto a disposición de los servicios de rescate, e incluso algún miembro del consistorio ha acudido a la zona para ayudar en lo que fuese necesario.
La borrasca Harry ha golpeado Aragón en las últimas horas. Ha nevado muchísimo y ha dejado una nieve pesada y húmeda, lo que hace que esquiar sea mucho más complicado y exigente, especialmente fuera de pista, donde la visibilidad y la estabilidad del manto no son las mejores.
En las estaciones de esquí y en la alta montaña, cuando el riesgo de aludes es alto, se actúa de forma preventiva para asegurar la nieve. A veces se hace incluso con helicópteros, lanzando pequeñas cargas de manera controlada para que la nieve caiga antes de tiempo y evitar que se acumulen grandes placas peligrosas, un riesgo que aumenta especialmente fuera de las pistas señalizadas.
- El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
- ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- De los billetes a las tapas: un antiguo banco se transforma en un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza
- Nueva inversión china en Zaragoza: un proveedor de Leapmotor invertirá 24 millones y devolverá la actividad a la antigua planta de Airtex
- Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
- Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía
- De una planta de hidrógeno con 80 millones de euros a un aparcamiento en Tamarite: el Gobierno de Aragón declara de interés cuatro nuevas inversiones