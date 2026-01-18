El Valle de Benasque, consternado y sin explicación: "Ha sido una desgracia, el tiempo no ha acompañado"

Todo el valle de Benasque se encuentra consternado tras un nuevo fallecimiento en la montaña. La fatal noticia se ha producido tras verse sorprendida la víctima por un alud en el barranco de Puimestre, en la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque. En la zona no suele existir un riesgo elevado de aludes, aunque la situación puede empeorar si las condiciones meteorológicas se complican, por lo que es fundamental atender a las predicciones, como explica Manuel Mora, alcalde de Benasque, quien muestra su pesar por lo sucedido.

“En Cerler no existe demasiado riesgo de aludes. Nunca se habían registrado problemas de avalanchas en la zona, por lo que no se sabe con certeza qué ha podido suceder. Ha sido una desgracia, una cuestión de mala suerte. El tiempo no ha acompañado”, explica Manuel Mora. Desde el primer momento, el ayuntamiento se ha puesto a disposición de los servicios de rescate, e incluso algún miembro del consistorio ha acudido a la zona para ayudar en lo que fuese necesario.

La borrasca Harry ha golpeado Aragón en las últimas horas. Ha nevado muchísimo y ha dejado una nieve pesada y húmeda, lo que hace que esquiar sea mucho más complicado y exigente, especialmente fuera de pista, donde la visibilidad y la estabilidad del manto no son las mejores.

En las estaciones de esquí y en la alta montaña, cuando el riesgo de aludes es alto, se actúa de forma preventiva para asegurar la nieve. A veces se hace incluso con helicópteros, lanzando pequeñas cargas de manera controlada para que la nieve caiga antes de tiempo y evitar que se acumulen grandes placas peligrosas, un riesgo que aumenta especialmente fuera de las pistas señalizadas.