50 familias firman un manifiesto de apoyo a la huelga educativa en Aragón: estos son los motivos del paro en las aulas

Aragón está a menos de 24 horas de vivir el inicio de una huelga educativa que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de enero y a la que están llamados estudiantes y profesores. Convocada por el sindicato de enseñanza de CGT- Aragón y SOA, con el apoyo de Marea Verde Aragón, los paros también han recibido el apoyo de un total de 50 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) que han firmado un manifiesto conjunto.

En su escrito alegan que la convocatoria de huelga, bajo el lema Dinero público para la pública, "contribuye a la defensa y fortalecimiento de la escuela pública, única capaz de garantizar la igualdad, la equidad y la calidad educativa a la par que es la única garante de transmisión de los valores constitucionales y democráticos", señalan. Las familias consideran "injustificable desde un punto de vista lógico" destinar 7 millones de euros a nuevos conciertos en bachillerato, "cuando hay 2300 plazas sin ocupar en el sistema público", señalan. Tampoco comparten los 13,2 millones de euros a la concertación de la enseñanza de 0 a 3 años. "Esta medida, no deja de ser otra vía de privatización inexplicable, en la misma línea que la llamada zona única de escolarización y la concentración con entidades privadas de aulas de 2 años", dicen las familias.

"Queremos recordar que la administración educativa sigue sin cubir adecuadamente en cupo las horas lectivas. Esta suma suponen miles de horas lectivas en Aragón para las que no se está dotando de personal y salen de horas de apoyos y desdobles, que merman el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas e imposibilitan avanzar en cuestiones como: convivencia positiva, la prevención contra el acoso escolar, el bienestar del alumnado, la promoción de la igualdad o la atención a la diversidad", argumentan

Al tiempo, denuncian también la "falta generalizada y crónica de oficiales de mantenimiento, personal no docente que se une al recorte y precarización de los servicios de limpieza", señalan. Asimismo, también denuncian la "histórica y deliberada" falta de inversión en infraestructuras que ha llevado a algunos centros "al borde del abandono".

Las familias de los 50 centros que apoyan la huelga son: AMPA Maria Moliner, AFA Domingo Miral, AFE San José de Calasanz, AMPA Jeronimo Blancas, AMAP Tío Jorge, AMPA Castillo Palomar (CEIP Ana Mayayo), AMPA CEIP Tenerias, AMPA Rubén Dario (CEIP Hispanidad), AMPA CEIP Jerónico Zurita, AFA Gascón y Marín, AMPA La Estrella, AMPA El Terrero (CEIP la Merced), AFA Comedor Abierto (CPI Espartidero), AFA CEIP Maestro Orós, AMPA Hermanos Marx, AMPA Hilarion Gimeno, AFA Peñaflor de Gállego, AMPA La Magdalena (IES Pedro de Luna), AMPA CEIP Río Ebro, AMPA San Braulio, AMPA Gil Tarin, AMPA Vadorrey, AFA Agustina de Aragón, AMPA Tirachinas (CPI ARCOSUR), AMPA IES Pignatelli, AMPA Calixto Ariño, AMPA IES Pablo Serrrano, AMPA CPI Parque Goya, AMPA Piratas (Valdespartera 4), AMPA IES Martina Bescós, AMPA Ana María Navales, AFA Josefa Amar y Borbón, AMPA IES Andalán, AMPA CEIP Almozara, AMPA CEIP Puerta Sancho, AMPA CEIP José María Mir, AMPA Tomás Alvira y AMPA San Roque.

Las movilizaciones

Las acciones comenzarán este martes 20 con concentraciones en Teruel, en la plaza del Torico a las 12.00 horas; en Zaragoza, frente al Edificio Pignatelli de 10.00 a 12.00 horas; en Huesca, en la plaza Cervantes a las 12.00 y a las 18.00 horas; y en Sabiñánigo, en la plaza del Ayuntamiento a las 18.00 horas.

El miércoles 21 habrá concentraciones en Calamocha, en la plaza del Peirón del Dragón a las 12.00 horas; en Huesca, en la plaza del Ayuntamiento a las 12.00 horas; y en Zaragoza se celebrará un café-debate en la sede de CGT a las 9.00 horas, una bicifestación con salida desde la sede de CGT a las 10.30 horas y una concentración en la Consejería de Educación, en Ranillas, a las 12:00 horas. En Jaca está programada una doble concentración a las 12.00 horas y a las 18.00 en el ayuntamiento.

Las movilizaciones culminarán el jueves 22 con concentraciones en Andorra a las 10.30 horas, en Hermanas Zapata esquina plaza Serrano, y en Alcañiz, en la plaza España, a las 13:00 horas, y con manifestaciones en Zaragoza en la plaza San Francisco a las 11.00 horas y en la plaza España a las 18:00 horas.