Así afecta el accidente de Adamuz (Córdoba) a los trenes entre Zaragoza y Andalucía: 25 conexiones anuladas o recortadas solo este lunes

El trágico accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de al menos 39 personas, ha tenido un efecto inmediato sobre uno de los ejes más transitados de la alta velocidad española. El corredor que enlaza el centro y el noreste peninsular con Andalucía está cortado, lo cual está teniendo un impacto directo sobre los planes de miles de viajeros. Para Zaragoza, nudo estratégico del AVE y punto de paso de decenas de servicios diarios, el impacto se traduce en cancelaciones, retrasos y ruptura de la conectividad directa con las principales capitales andaluzas.

El fatal descarrilamiento de dos trenes en la citada localidad, por causas que por ahora se desconocen y que se están investigando, ha obligado a interrumpir la circulación en el tramo Córdoba–Sevilla/Málaga, pieza central del itinerario que siguen los trenes que parten y van a Barcelona, con parada en Zaragoza, en sus recorridos hacia o desde el sur de España. La consecuencia es directa.

Solo este lunes han quedado suspendidas un total de 25 frecuencias directas (de ida y vuelta) que unen Zaragoza con Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, una situación que se va a prolongar mientras duren las labores de reparación de la infraestructura.

Trenes de Renfe, Ouigo y Iryo

Las conexiones que a diario conectan Zaragoza con estas ciudades sin necesidad de hacer transbordos están operadas en su mayoría por Renfe, pero también hay servicios de las compañías privados Ouigo e Iryo. Todas ellas dependen del paso por el tramo afectado, lo que explica la magnitud del impacto.

Las conexiones entre Servilla y Zaragoza son las habituales. Este lunes había previstas siete servicios ferroviarios con parada en la capital aragonesa y la ciudad andaluza como destino, así como otros ocho en sentido inverso. También había cinco frecuencias de ida y tres de vuelta con Málaga y una en cada sentido con Granada. Todas estas conexiones suele tener parada en Córdoba.

La respuesta operativa ha sido desigual según el operador y la franja horaria. En la práctica, muchos trenes no llegan a salir de origen, mientras que otros quedan truncados en Madrid, obligando a los viajeros a reorganizar el trayecto. Las alternativas ferroviarias de alta velocidad son limitadas, ya que no existe un itinerario equivalente que permita mantener tiempos competitivos evitando el punto del siniestro.

Los operadores han activado protocolos de atención al viajero, con cambios y anulaciones sin coste, pero el volumen de afectados es elevado, especialmente en jornadas laborables y fines de semana, cuando la demanda Zaragoza–Andalucía es más intensa.