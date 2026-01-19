Aragón en alerta por nevadas: se activa un dispositivo especial en Teruel con la mirada puesta en las rutas escolares

El Gobierno de Aragón ha preparado un dispositivo preventivo ante la previsión de nevadas en distintas zonas de la provincia de Teruel desde esta tarde y durante mañana con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el funcionamiento del transporte escolar en un episodio marcado por avisos meteorológicos y coordinación entre los servicios de emergencias y los departamentos implicados.

Entre las principales medidas, destaca el adelanto del horario de salida de las máquinas quitanieves a las 5.30 horas en caso de necesidad, así como la comunicación preventiva enviada por el Departamento de Educación a los centros educativos y a las empresas de transporte escolar para informar del riesgo de nevadas y solicitar que se extremen las precauciones.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso de nivel amarillo por nevadas en las comarcas de Gúdar y Maestrazgo, vigente desde las 18.00 horas de este lunes hasta las 18.00 horas de mañana martes.

Además, en el mismo tramo horario, se mantiene también un aviso de nivel amarillo por lluvias en el Bajo Aragón que podrán dejar acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en el plazo de 12 horas.

Esta mañana se ha celebrado una reunión de coordinación en la sede del 112 Aragón, encabezada por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, con la participación de técnicos del 112, de la Dirección General de Interior y Emergencias y de los departamentos de Fomento y Educación, con el fin de anticiparse a las posibles dificultades que puedan generarse.

El ejecutivo autonómico mantiene un contacto permanente con la Aemet, cuyas previsiones han evolucionado en las últimas horas, rebajando en algunas zonas el nivel de aviso de naranja a amarillo, aunque los mapas de pronóstico todavía presentan incertidumbre.

En las comarcas con mayor riesgo de nevadas, el dispositivo de vialidad invernal cuenta con medios quitanieves desplegados en Cantavieja, Mosqueruela, Mirambel, Valdelinares y Javalambre, lo que permitirá actuar de forma inmediata en las carreteras afectadas, especialmente en los accesos a los centros educativos.

En paralelo, Educación ha solicitado a los centros y a las empresas de transporte escolar que, en caso de que alguna ruta o parada no pueda realizarse por motivos de seguridad, se informe con la mayor antelación posible a los alumnos afectados, a los propios centros y al Servicio Provincial para poder actuar en consecuencia.

Desde la Dirección General de Interior y Emergencias se ha pedido a la población que extreme las precauciones en los desplazamientos, consulte el estado de las carreteras antes de viajar y circule con neumáticos de invierno o cadenas en las zonas afectadas.

El seguimiento de la situación se realiza de forma continua a través del 112 Aragón, que también ha informado de la ampliación del aviso de nivel amarillo por aludes en el Pirineo oscense hasta las 23.59 horas de mañana martes.