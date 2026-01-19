Aragón se vuelca con las víctimas de la tragedia ferroviaria de Córdoba: "Estamos consternados"

Aragón se ha volcado con las víctimas y allegados de la tragedia ferroviaria acontecida anoche en Adamuz, Córdoba, que se ha cobrado la vida por el momento de 39 personas y que ha dejado decenas de heridos, varios de ellos en estado crítico. En ese sentido, los minutos de silencio se han sucedido este lunes en las principales instituciones de la comunidad aragonesa.

El primero se ha producido a las puertas del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, en el que han participado representantes de varios grupos parlamentarios, incluidos los portavoces del PP, Fernando Ledesma; PSOE, Fernando Sabés; Vox, Alejandro Nolasco; e IU, Álvaro Sanz. Han asistido también la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, así como los consejeros de Agricultura, Javier Rincón; Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés; Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández; y Sanidad, José Luis Bancalero.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su pésame y el de toda la sociedad aragonesa, que está "consternada", a los familiares y amigos de las víctimas del "terrible" accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos. Asimismo, el presidente autonómico ha lamentado que, "por desgracia", todavía no se sabe "a cuánto va a ascender el número de personas que van a fallecer en ese accidente".

Minuto de silencio a las puertas de La Aljafería por las víctimas del accidente de tren en Córdoba, este lunes. / Pablo Ibáñez

Ha señalado también que se ha puesto en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para ofrecerle "toda la colaboración" y "todo el apoyo" que pueda necesitar "en un momento tan complicado como este". Azcón ha aprovechado para enviar "todo el ánimo" a todos los servicios de emergencias, que están haciendo "un trabajo dolorosísimo pero absolutamente necesario" para que "cuanto antes, podamos saber cuántas personas, por desgracia, han perdido la vida".

Azcón y Alegría, este lunes antes del minuto de silencio en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Del mismo modo, ha lanzado un mensaje a todas las personas que están ingresadas en los hospitales y a las personas que están de duelo por sus familiares y amigos, para que sientan "el calor de toda la sociedad española y de todo el pueblo de Aragón".

Ayuntamiento de Zaragoza y Delegación, juntos

A las 12.00 horas ha sido el turno del Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno en Aragón, que inicialmente habían convocado dos minutos paralelos pero que finalmente han decidido mostrar el respeto a las víctimas de forma conjunta. El delegado, Fernando Beltrán, ha explicado que todavía se desconoce si hay algún aragonés entre las víctimas al carecer de listados parciales. "Es un poco prematuro todavía", ha dicho, para después explicar que todavía no hay fecha para restablecer el tráfico ferroviario que ha afectado a 27 conexiones este lunes desde la capital aragonesa. Cuando se tengan más datos, ha concluido, se definirán posibles soluciones parciales.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha liderado la delegación de la corporación zaragozana en el minuto de silencio, convocado por la FEMP en las capitales de provincia del país. Además de la regidora y Beltrán, han estado presentes la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la vicepresidenta de la DGA, Mar Vaquero; y también Pilar Alegría, quien había estado previamente en las Cortes.

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. / Rubén Ruiz

"Estamos todos consternados y conmovidos por el trágico accidente que tuvo lugar ayer cerca de Córdoba y, en nombre de toda Zaragoza, quiero transmitir las condolencias a las familias y a todas las personas afectadas y próximas, todas las personas que viajaban allí, que sin duda todavía hay que aclarar y todavía hay muchos cuerpos que no se han encontrado y que iremos viendo en las próximas horas. Son momentos muy dolorosos, muy trágicos", ha lamentado Chueca.

La alcaldesa ha confiado en se pueda resolver "cuanto antes" para que todas las familias que ahora mismo están intentando buscar a sus seres queridos y no los localizan las puedan encontrar cuanto antes y salir de dudas". "Ojalá -ha exclamado- las encuentren con vida, porque hay muchos móviles que han salido volando y que están perdidos, pero puede que las personas puedan estar bien".

Asimismo, una vez esclarecida esta emergencia ha trasladado su esperanza en que se analicen las causas de este "trágico" accidente. "Realmente es más trágico que hemos visto y vivido desde que existe la Alta Velocidad en España y habrá que aclarar cuáles son las causas reales de este accidente para poder esclarecer las responsabilidades, si las hubiese y por lo tanto, que las víctimas y, sobre todo los familiares, puedan quedarse tranquilos".

Chueca también ha ratificado que "de momento" no tiene constancia de que haya ningún fallecido de Zaragoza y ha trasladado su apoyo tanto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; como al alcalde de Córdoba, José María Bellido, para que cuenten con el apoyo de la ciudad si fuera necesario. Al respecto, ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía estuvo este domingo en Zaragoza en un acto sobre financiación autonómica y "sabe" que tiene el apoyo para lo que necesite de todas las comunidades autónomas.