Comienza el pago de los seguros agrarios: los agricultores aragoneses ya no tienen que adelantar los fondos

La consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar su parte del coste de contratación de los seguros agrarios correspondientes a los planes 2024 y 2025, con una dotación económica que supera los 11,36 millones de euros.

En concreto, la resolución concede ayudas a 10.913 agricultores y ganaderos, que cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora, para pólizas de seguros agrarios suscritas entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 del Plan 2024 —no subvencionadas con anterioridad— y entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 del Plan 2025. Con este paso, el departamento elimina definitivamente el sistema de bonificaciones por el que los profesionales debían adelantar el dinero de los seguros con su propio capital y la administración autonómica lo pagaba con posterioridad. Desde este momento, existirá un único sistema en ese pago que se descontará directamente, en el mismo momento de la contratación del seguro.

El consejero de Agricultura, Javier Rincón, ha subrayado la importancia de esta resolución tanto por el volumen de ayudas como por el cambio en el modelo de gestión de las subvenciones. En este sentido, ha señalado que “a partir de ahora se acaba el sistema de bonificación en el que el agricultor debía adelantar el pago”. Rincón ha insistido en “desde este momento habrá un único sistema de bonificación de manera que la parte correspondiente al departamento se descuenta directamente en el momento de la contratación del seguro”.

El importe máximo total de las ayudas concedidas asciende a 11.362.238,02 euros, y se destina a sufragar parte del coste generado por la contratación de seguros agrarios, considerados una herramienta esencial para garantizar la viabilidad de las explotaciones frente a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado.

El procedimiento de concesión se ha tramitado en régimen de concesión directa, de acuerdo con lo previsto en la orden de convocatoria, concediéndose la subvención a todas las personas solicitantes que reunían los requisitos exigidos. La tramitación se ha realizado conforme a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, tras la verificación de los datos facilitados por Agroseguro y los correspondientes controles administrativos.

Del total de 20.824 solicitudes presentadas, se han desestimado 9.911, de las cuales 3.648 no alcanzaban el importe mínimo subvencionable previsto en la convocatoria, mientras que 6.263 fueron rechazadas por otros motivos, entre ellos la falta de perfeccionamiento de la solicitud o no corresponderles subvención autonómica según la normativa aplicable.

Con esta resolución, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso con los seguros como instrumento clave de gestión de riesgos y como pilar fundamental para la estabilidad económica y la continuidad de la actividad agrícola y ganadera en el territorio.