El DAT Alierta acogerá un nudo de conexión a internet ultrarrápido

El Distrito Tecnológico de Aragón, más conocido como DAT Alierta, sigue sumando compromisos que le sitúan como un referente del sector antes siquiera de haber nacido. En este sentido, la semana pasada el Gobierno de Aragón firmó un protocolo de colaboración con una empresa para la implantación en el parque tecnológico de la capital aragonesa de un «punto de intercambio de internet», una infraestructura que permite conectarse a la red de forma más rápida e independiente a otras redes, lo que favorece la «soberanía digital» y reduce la dependencia de las empresas de la ciudad.

Este protocolo, cuya firma se hará pública en las próximas horas con su publicación en el BOA, se va a rubricar con la sociedad gestora del nodo neutro -así se nombran estas infraestructuras- que ya existe en Madrid bajo el nombre de Espanix. En Zaragoza lo que llegará se llama técnicamente «punto de intercambio de internet» o IXP y serviría de apoyo al entramado implantado en la capital de España. La firma de este documento supone una declaración de intenciones mediante la cual el gobierno y la empresa gestora de Espanix se comprometen a poner de su parte para su desembarco en la comunidad y crear un centro de «latencia cero», que lo que permite es que la información viaje de forma más rápida entre los distintos puntos conectados entre sí.

No obstante, Aragón en general y Zaragoza en particular parten de una posición favorable en lo que se refiere a la conectividad digital. La capital aragonesa ocupa una ubicación estratégica en la red troncal de fibra óptica que conecta Madrid con Barcelona y el sur de Francia, lo que en la actualidad ya permite acceder a tiempos de latencia (la velocidad a la que viajan los datos por la red) muy competitivos de entre 7 y 9 milisegundos. Con la llegada de ese punto de intercambio de internet, esos tiempos podrían incluso reducirse en un momento en el que la comunidad se prepara para acoger más de una veintena de centros, por lo que conviene optimizar al máximo y hacer lo más eficiente posible la red de transferencia de información. Ese IXP permitirá además que el tráfico local de datos cuente con su propia red de apoyo y que se mantenga en funcionamiento aún en casos en los que se produzcan incidencias externas.

Más allá de los tecnicismos, la implantación de este nodo en Zaragoza, que asistirá al que ya existe en Madrid, resulta atractiva sobre todo para las empresas que dependen de la operación de datos a tiempo real, como son las especializadas en ciberseguridad, telemedicina, distribución de contenidos, videojuegos, defensa y otros sectores de gran valor añadido. Esto implicaría que la implantación del IXP del DAT Alierta podría alentar la llegada de nuevas compañías e inversiones al parque tecnológico.

La firma de este protocolo, que ha sido fruto del trabajo del gabinete de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y del Instituto Aragonés de Fomento, busca además mejorar la interconexión de los centros de datos con sus clientes, lo que permitirá disponer de sus servicios de forma directa a las empresas aragonesas con la mejor conectividad posible. Esto traería beneficios para empresas dedicadas a la Inteligencia Artificial, la supercomputación, el análisis de datos y la emisión en directo (streaming).

En Madrid, Espanix es el principal nodo de interconexión de España, con más de 170 clientes. Lo que propone la empresa gestora de esta infraestructura es ubicar una réplica de ese centro en el DAT Alierta, lo que pondrá a Zaragoza en el mapa de la conectividad.