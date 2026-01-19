Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen un vehículo por exceso de velocidad en la AP-68 en Zaragoza y acaban ayudando a dar a luz a una joven

Una patrulla de la Guardia Civil se llevó esta sorpresa al parar a un conductor que circulaba por encima de lo permitido por la autovía

Momento de la asistencia al parto en la AP-68, en Zaragoza

Momento de la asistencia al parto en la AP-68, en Zaragoza / Guardia Civil

Luis Alloza

Zaragoza

De detener a un conductor por circular a mayor velocidad de la permitida a auxiliar a una mujer que estaba de parto. Ocurrió el pasado lunes 12 de enero sobre las 11.20 horas en la autopista AP-68 en Zaragoza. Agentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Tarazona detectaron un turismo que circulaba de manera excesivamente rápida y le dieron en alto. Ahí saltó la sorpresa.

A bordo del vehículo viajaba una pareja: un hombre al volante y una joven, de 26 años, en cinta. El motivo del exceso de velocidad era que se dirigían a un hospital de urgencia encontrarse ella de parto con "fuertes contracciones".

Ante esta situación, la patrulla dio aviso a la Central de Emergencias de la Guardia Civil (062), para coordinar un servicio de escolta a dicho turismo hasta un centro médico. Fue durante el trayecto cuando, en la AP-68, a la altura del kilómetro 291, el vehículo encendió las luces de emergencia y detuvo la marcha en el arcén porque que el parto era inminente.

De inmediato los agentes extremaron las medidas de seguridad, señalizando adecuadamente la zona y comunicando la situación a la central para activar los servicios de emergencias hasta el lugar en el que se encontraban. Se organizaron de tal manera que, uno de los componentes de la patrulla reguló el tráfico, para evitar riesgos en una vía con gran afluencia de tráfico, mientras el otro asistió el parto junto con el padre facilitando la ayuda y el material posible.

El parto se desarrolló con total normalidad y de forma satisfactoria tanto para la madre como para el recién nacido, los cuales fueron atendidos por los agentes hasta la llegada de la asistencia médica y su posterior traslado a un centro hospitalario de Zaragoza para una atención más exhaustiva tras el parto.

