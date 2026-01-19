Encierro en el IES Ramón Pignatelli de Zaragoza para denunciar el "abandono institucional deliberado"

La comunidad educativa pública de Aragón quiere dejar claras sus reivindicaciones ante los últimos anuncios del Gobierno de Jorge Azcón sobre la concertación de fondos para las opciones privadas. Así, de forma paralela a los paros anunciados en las próximas jornadas, las familias del IES Ramón Pignatelli de Zaragoza han iniciado un encierro para protestar contra lo que califican como" la mayor agresión sufrida en los últimos años" y contra el "abandono institucional deliberado". También están encerradas en su centro los familiares de los institutos Domingo Miral y Pirineos de Jaca.

Los manifestantes denuncian que la política educativa en la comunidad desvía fondos a la escuela concertada mientras los centros públicos enfrentan deficiencias críticas en sus infraestructuras. En el caso del Pignatelli hablan "ventanas de madera viejas que no aíslan bien, falta de acondicionamiento del suelo, techumbre con goteras y filtraciones" y ejemplifican también con los problemas de los centros del entorno, como los derivados de la falta de accesibilidad y calefacción en el Jerónimo Blancas o los patios sin sombra que se pueden encontrar en el instituto Río Sena.

Por otro lado, en un comunicado denuncian "una grave crisis financiera" provocada por retrasos de hasta un año en el pago de los fondos de funcionamiento, lo que ha dejado a centros como el CEIP Hispanidad o el CPI Julio Verne con las cuentas casi a cero e incapaces de pagar facturas básicas. "Esta falta de recursos obliga a docentes y familias a sufragar materiales didácticos y equipamiento de su propio bolsillo", alertan las familias afectadas.

Familiares y alumnos del IES Pignatelli este lunes en Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Asimismo, la movilización pone el foco en la carencia de personal administrativo, de limpieza y, especialmente, de especialistas para la atención a la diversidad, denunciando que la falta de apoyos y el cierre de aulas de infantil están socavando el derecho a una educación personalizada. "La decisión deliberada de la administración educativa de no cubrir la reducción de una hora lectiva a todos los docentes para funciones de coordinación y las reducciones de mayores de 55, lleva a todos los centros a una pérdida de apoyos ordinarios que supera las 40 y 50 horas semanales según el centro", alertan.

El comunicado, que llama a la participación en los próximos días de huelga con el lema "que suba la marea", recuerda igualmente que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la consejera Tomasa Hernández "pretenden entregar millones de euros anuales a la escuela privada y religiosa" mientras los centros públicos de la zona Oliver, Valdefierro y Miralbueno se enfrentan "a una situación de abandono deliberado".

La huelga de tres días que se inicia este martes está convocada por el sindicato de enseñanza de CGT- Aragón y SOA, con el apoyo de Marea Verde Aragón, los paros también han recibido el apoyo de un total de 50 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) que han firmado un manifiesto conjunto.

En su escrito alegan que la convocatoria de huelga, bajo el lema Dinero público para la pública, "contribuye a la defensa y fortalecimiento de la escuela pública, única capaz de garantizar la igualdad, la equidad y la calidad educativa a la par que es la única garante de transmisión de los valores constitucionales y democráticos", señalan.

Desde la consejería de Educación han señalado que no existen recortes "ni desmantelamiento alguno del servicio público en favor de la privada", considerando que son argumentos falaces. "La inversión en educación pública no universitaria del Gobierno de Aragón actualmente es la mayor de la historia. Nunca ningún Gobierno autonómico ha invertido tanto: más de 1.300 millones de euros. Esta inversión se ha aumentado en casi 200 millones en apenas dos años y el 84% del presupuesto actual se destina exclusivamente a la red pública", han señalado.