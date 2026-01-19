El equipo de rescate del fallecido en Cerler alerta a los esquiadores: "Con un nivel de riesgo 4 de aludes lo normal es no salir"

El GREIM de la Guardia Civil de Benasque intervino en el rescate de los dos hombres afectados por el accidente del pasado domingo en Cerler, cuando un alud les sorprendió mientras practicaban snowboard fuera de pista en el barranco de Puimestre. El aviso lo dio el esquiador de 42 años, que resultó ileso, al percatarse de que su compañero, de 26, no aparecía. Ambos procedían de Huelva.

Sobre los factores que provocaron el accidente, Arturo Suárez, sargento jefe del GREIM de la Guardia Civil de Benasque y miembro del equipo de rescate, explica al PERIÓDICO DE ARAGÓN que el peligro está presente desde el instante en que te calzas unos esquís, pero que en esta ocasión se multiplicó debido a que el riesgo de aludes era de nivel 4, el segundo nivel más alto en la escala. “Y más fuera de pista, donde aún es más elevado. Con un nivel 4, la recomendación es no salir a la montaña. La propia estación aconsejaba no esquiar fuera de pista", indica.

Cada nivel de riesgo implica un peligro diferente: con nivel 1 o 2, los aludes son menos frecuentes y más previsibles, pero aun así requieren atención; con nivel 3 ya hay riesgo significativo de avalanchas y se deben extremar las precauciones; con nivel 4, como en este caso, el peligro es máximo y salir fuera de pista puede ser fatal. Por eso, cada persona debe ser consciente de los riesgos que asume, evaluar bien el terreno y la meteorología, y no aventurarse sin experiencia ni información adecuada. "Asumir riesgos con un nivel 2 no es lo mismo que hacerlo con un nivel 4”, advierte.

Suárez describe cómo se desarrolló el rescate: “Los primeros en llegar fueron los miembros del equipo de pistas. Cuando se recibió la alerta, se desconocía que se habían producido avalanchas. La llamada la hizo una persona que informaba de que no encontraba a su compañero”, detalla.

El GREIM entró en acción tras notificarse que se habían producido varios aludes. Inicialmente, el aviso era de una persona desaparecida, no de alguien atrapado por la nieve. Fue el equipo de pistas el que se desplazó primero y, una vez allí, confirmó que se trataba de un alud. “En ese momento, y con la fortuna de que estábamos en la estación, nos dirigimos también a la zona, que se encontraba fuera de pista”, añade.

El GREIM no siempre acude a los accidentes, ya que depende del aviso y de la información disponible. En algunos casos se realizan gestiones previas, como contactar con la estación, revisar ‘forfaits’ y horarios o localizar el vehículo de la persona desaparecida. Tras este protocolo se decide si se inicia el procedimiento. “Cuando el equipo de pistas confirmó que se trataba de un alud en un barranco fuera de pista, por donde suele descender gente, se constató que se habían producido cuatro o cinco avalanchas en un corte del terreno”, indica Suárez.

Al llegar, no se sabía cuántas personas podían estar afectadas; solo se sabía que faltaba alguien que había pasado por esa zona y que podía estar enterrado. A los cuatro o cinco minutos, el GREIM ya había localizado a la víctima. “Realizamos una línea de sondeo larga junto con el equipo de pistas, que ya había iniciado su propio sondeo debido al tamaño del alud, y tuvimos la suerte de encontrar a la víctima durante la operación. Estaba enterrada a aproximadamente 180 centímetros. Una vez extraída la víctima, se activó el protocolo médico. Se trató como persona politraumatizada e hipotérmica y se le trasladó hasta la zona donde se encontraban los médicos de la estación”, relata.

Regreso al lugar del accidente

Posteriormente, el equipo de pistas, especialistas y algunos voluntarios regresaron para sondear el resto de aludes por si hubiera más personas afectadas, aunque no había constancia de nadie más desaparecido. “Durante el rescate existía riesgo de nuevos aludes, por lo que se colocaron vigilantes en la parte alta, cerca de la pista, para controlar la evolución de la nieve y avisar ante cualquier movimiento”, añade.

El rescate conllevó riesgos para los equipos de salvación: “Había cortes en los que la nieve quedaba sujeta por los árboles, zonas donde suelen producirse avalanchas, y a lo largo del barranco había varios puntos similares. Para intervenir allí, se deben asumir riesgos; no hay otra forma de realizar un rescate en ese entorno”, explica.

Por fortuna, las condiciones meteorológicas durante el rescate no eran del todo malas: “No nevaba y la visibilidad era suficiente, aunque había niebla por encima de los 2.700 metros aproximadamente”, aclara.

Cuando se encontró a la víctima, nadie pensó que el desenlace pudiera ser fatal. “La tratamos como politraumatizada e hipotérmica, realizamos maniobras de reanimación con RCP y ventilación hasta llegar a la zona médica. En ningún momento la dimos por fallecida; a partir de ahí, los médicos continuaron con su trabajo”, enfatiza.

En estado de 'shock'

Una vez auxiliado el esquiador sepultado, el GREIM tomó declaración al acompañante, que ya había sido evacuado previamente. “Cuando llegamos ya no estaba en la zona porque el equipo de pistas lo había bajado. Al entrevistarnos con él vimos que físicamente estaba bien, aunque en estado de shock. La conversación está incluida en el parte judicial que se trasladará al juzgado y no puede hacerse pública”, concluye.

El mensaje que Suárez traslada para evitar situaciones similares es claro: prudencia máxima. “Si no se conoce bien el entorno de la montaña, hay que informarse. Existen boletines de aludes, recomendaciones de la estación y avisos constantes de la Guardia Civil en redes sociales. Siguiendo esas indicaciones se minimizan mucho los riesgos. Saber leer el terreno es fundamental. Una persona experta puede minimizar riesgos interpretando la información; una persona menos experimentada, con riesgo 4, lo normal es que no salga a la montaña”, termina.