Expertos en montaña advierten: “Salir fuera de pista sin preparación es comparable a conducir sin carné"

Los expertos avisa una y otra vez: en la montaña, el peligro no es el lugar, es el momento. La quinta muerte en el Pirineo en lo que va de 2026 ha encendido todas las luces de alerta. Hay días en los que toda la montaña es de alto compromiso, independientemente del valle o de la orientación. Además, existe una herramienta que todo esquiador o montañero debe conocer: el boletín de peligro de aludes, que informa sobre los problemas de nieve existentes en cada jornada. “No es una cuestión de lugares concretos, sino de momentos concretos de cada temporada”, explica Marta Ferrer, coordinadora de Montaña Segura, de la Federación Aragonesa de Montañismo, quien, salvando las distancias, explica que “salir fuera de pista sin preparación es comparable a conducir sin carné".

El peligro de aludes cambia cada día y, por eso, el boletín debe consultarse a diario. “Lo que dice hoy sirve para hoy porque mañana la situación puede ser distinta”, opina. La estabilidad de la nieve depende de muchos factores: “Las nevadas recientes, las temperaturas, el viento o si se han producido aludes naturales. La montaña nevada es un entorno dinámico que cambia constantemente”, añade.

Esto no significa que haya que quedarse en casa. Es cierto que en la montaña el riesgo cero no existe, pero considera que las personas que han perdido la vida este año no actuaron de forma irresponsable. “Seguro que tomaron decisiones que, en ese momento, consideraron seguras. La clave está en entender el contexto y asumir que el riesgo nunca desaparece del todo”.

Donde sí existe una carencia clara es en la educación de quienes proceden del esquí alpino. “Salir fuera de pistas implica abandonar un entorno controlado y entrar en terreno de montaña, con todo lo que eso conlleva. Hace falta formación en nivología, conocimiento del terreno, material específico y capacidad de toma de decisiones. Cuando una estación coloca una valla no lo hace por capricho: a un lado puede garantizar una seguridad razonable; al otro, no”, matiza.

Las estaciones aseguran, en la medida de lo posible, los dominios esquiables. Si una zona no es segura, se cierra. Cuando no se garantiza la seguridad, simplemente no se abre. “Salir fuera de pista sin preparación es comparable a conducir sin carné. Puede que no pase nada, pero las probabilidades de tener problemas aumentan mucho”, argumenta.

Este mensaje no va solo dirigido a esquiadores. Quienes practican montaña con raquetas o utilizan piolet o crampones también entran en terreno de aludes. El uso de detector de víctimas, pala y sonda no es opcional: “Es material imprescindible y personal, y hay que saber utilizarlo. Da igual si se va con esquís o a pie. El terreno es el mismo”, señala Ferrer.

Un 2026 peligroso

En su opinión, lo que viene ocurriendo este año no está motivado porque la gente lo haga peor, sino que la montaña está objetivamente más peligrosa. “Se están acumulando muchas nevadas y existen capas débiles persistentes. Aprender a interpretar el boletín de peligro de aludes es fundamental, porque es lo que permite tomar mejores decisiones”.

Cuando no hay nieve, no hay aludes. En años anteriores, a estas alturas apenas había nevado o las temperaturas y el sol ayudaban a estabilizar el manto: “Las nevadas de diciembre y enero, con frío intenso, tardan mucho más en asentarse. Todo eso lo explica el boletín: lo que ha pasado, lo que se espera y dónde están los problemas”.

No es lo mismo una placa de viento que nieve reciente o una capa débil persistente. Cada situación exige una lectura distinta del terreno. Por eso, quien se mueve por montaña en invierno debe tener la formación suficiente para reconocer los riesgos y saber por dónde no entrar. “El boletín de aludes no es una advertencia genérica: es una herramienta clave para decidir cuándo, dónde y cómo moverse en la montaña”, termina Ferrer.

Qué dice hoy el boletín

El pronóstico del Boletín de peligro de aludes, que se puede consultar aquí, refleja el nivel 4 de alerta en el Pirineo aragonés. Habla de predominio de muy nuboso o cubierto, con visibilidad localmente reducida durante todo el lunes y no alerta de cambios significativos de cara al martes. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas, más ocasionales al inicio y que se irán haciendo más intensas y frecuentes con el transcurso del día. Cota de nieve en progresivo descenso, de unos 1.500-1.400 metros a unos 1400-1200 metros aproximadamente.

Las temperaturas mínimas están generalmente en descenso, ligero o moderado. Por su parte, las máximas con ligeros cambios, que serán normalmente en forma de descensos en el norte y de ascensos en el sur. También advierte de heladas moderadas, localmente fuertes y persistentes en la alta montaña. Viento flojo con intervalos de moderado, de componentes norte y este. No se descarta alguna racha fuerte en cotas altas y zonas expuestas.