Habla un experto sobre los aludes después de la última tragedia en el Pirineo: "El manto de nieve está muy sensible y es reactivo"

El invierno se está haciendo largo en el Pirineo aragonés en una temporada en la que la nieve se ha cobrado la vida ya de cinco montañeros en tres accidentes provocados por aludes. El último ocurrió este domingo y, según alerta un experto nivólogo, la situación de peligro en los valles del Alto Aragón por riesgo de avalanchas va a mantenerse durante los próximos días hasta que el tiempo no cambie. "Si se mantienen las temperaturas y el frío el manto va a seguir siendo propicio a los deslizamientos", cuenta Borja Real.

Real es el nivólogo del túnel de Bielsa, una infraestructura que precisamente ha estado cerrada durante casi todo el fin de semana por riesgo de aludes. En estos momentos, explica este experto, el Pirineo está cubierto por un "manto de nieve homogéneo de entre 70 y 80 centímetros", y aunque cada valle tiene sus características concretas, las condiciones de ese manto son similares en casi toda la cordillera, lo que hace que el riesgo de avalanchas se extienda a lo largo de todo el Pirineo.

Esa capa de nieve está en altura y en los últimos días ha recibido una "gran carga" de copos que, debido a que no ha cambiado la temperatura, no se han compactado ni se han derretido. En estas condiciones, el manto de nieve "es muy sensible" y "muy reactivo" y cualquier sobrecarga puede provocar un alud, aunque estos pueden llegar a suceder incluso sin la intervención de ningún factor externo.

¿Por qué hay más aludes este año?

Para que ese riesgo de aludes disminuyera, explica Real, tendrían que subir las temperaturas para que la nieve se humedeciera y, después del frío, se compactase. Pero ahora está suelta y el manto contiene aire, lo que lo vuelve inestable.

Sobre el motivo por el que este año está habiendo tantas avalanchas, Real explica que todavía no hay datos empíricos que permitan explicarlo científicamente. Su sensación como experto, no obstante, le permite decir que este año hay más nieve que en los inviernos anteriores y la gente se ha echado al monte muy confiada.

A falta de conocer más detalles sobre el alud en Cerler, Borja Real apunta que la mayoría de las avalanchas que se están produciendo en el Pirineo son de categoría 3 (de un máximo de 5), lo que implica que en cada deslizamiento se están moviendo unos 20.000 metros cúbicos de nieve.

Para tratar de protegerse en este tipo de situaciones, explica este experto, lo primordial es la prevención. El primer paso es por tanto evitar verse engullido por un manto de nieve, para lo que resulta importantísimo consultar los boletines de aludes antes de salir al monte y "tener claro dónde estás entrando y el riesgo existente".

Las claves para sobrevivir

La montaña, explica Real, no avisa pero sí que existen una serie de indicios que pueden indicar que un alud está próximo a producirse. Si por las laderas caen bolas o "ensaimadas", es decir, montoncitos de nieve que van haciéndose más grandes, si se observan grietas o, si al esquiar se escucha una especie de bufido -que es el aire escapando del manto de nieve-, puede que un alud esté a punto de ocurrir.

Una vez se decide salir a la montaña en estas circunstancias es importante llevar siempre consigo el equipo de autorescate que debe constar, como mínimo, de un Detector de Víctimas de Avalanchas (DVA), una pala y una sonda.

"Si quedas sepultado bajo una avalancha, el autorrescate es siempre la opción con más posibilidades para la supervivencia de la víctima porque a partir de los 15 minutos bajo la nieve las posibilidades de de salir con vida disminuyen exponencialmente".