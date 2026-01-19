Lara Hernández, coordinadora estatal de Sumar: "Ayuso es la reina de la privatización encubierta de la sanidad y Azcón es su discípulo"

El próximo 8F habrá tres papeletas a la izquierda del PSOE. ¿Por qué no ha sido posible la unidad de ese espacio y sí lo fue en Extremadura?

Extremadura y Aragón son dos casos distintos. Unidas por Extremadura es un proyecto político implantado territorialmente, con una trayectoria larga de más de siete años. Es un proyecto que ha trascendido las siglas políticas, pero es algo que no existe fuera de Extremadura. El hecho de que no haya existido un espacio de esas características en Aragón no justifica que no se haya producido una candidatura con un frente amplio, pero desde luego sí que lo explica. Creo que todas las fuerzas a la izquierda del PSOE como son CHA, IU o el movimiento Sumar trabajamos desde el primer minuto por construir algo sólido, pero sobre todo realista. No ha sucedido por múltiples derivadas internas, cuestiones menores a mi juicio, pero lo importante es trabajar y seguir profundizando en esa línea.

La negociación en Aragón nació ya viciada, con varios vetos cruzados. ¿Qué exigía Sumar para integrarse en una candidatura común?

Nuestra única línea roja era trabajar por y para un acuerdo político amplio. Forma parte de nuestro ADN y lo hemos defendido en Extremadura y Aragón, y lo defendemos en Castilla y León, Andalucía y todo el Estado. Defendemos propuestas políticas amplias, sujetos en los que quepan todas las fuerzas que tienen una vocación de transformación social y un objetivo común, que es expulsar a las políticas del PP y, concretamente, también a las que pueden venir, que son las de Vox en las instituciones aragonesas.

El acuerdo solo llegó con IU, que irá en coalición con el Movimiento Sumar, pero también se negoció con Podemos y CHA. ¿Con qué formación creen que es más difícil llegar a acuerdos?

No ha sido tanto una cuestión de con cuál ha sido más difícil alcanzar los acuerdos, porque la realidad es que con Chunta tenemos una muy buena relación, igual que con Izquierda Unida. Recordemos que el grupo parlamentario plurinacional Sumar está integrado por siete fuerzas políticas, entre ellas CHA e IU. Y en el Gobierno de España, de los cinco asientos de Sumar, uno corresponde a IU (el de la ministra Sira Rego). No han sido tanto las cuestiones o los detalles, sino los vetos cruzados entre distintas formaciones políticas que, lamentablemente, generan mucho ruido mediático y han imposibilitado eso.

Menciona la relación con Chunta Aragonesista. El diputado de Sumar Aragón es Jorge Pueyo, que precisamente lidera otra de las papeletas, la de CHA, a las elecciones autonómicas del 8F. ¿Considera una anomalía que su aún diputado compita electoralmente con Sumar?

Estamos en un momento en el que la política tiene diversos registros. Jorge (Pueyo) abandonará más temprano que tarde el grupo parlamentario para dedicarse de pleno al trabajo autonómico en Aragón y le deseo todas las suertes y todos los aciertos. Ahora nos toca defender desde nuestro lado, con nuestra candidata, Marta Abengochea, y con todas las personas que integran la lista. Nos toca defender porqué tiene sentido depositar la papeleta de IU-Movimiento Sumar el próximo 8 de febrero.

Durante la legislatura, Pueyo ha roto la disciplina de voto en varias ocasiones y hace unos días dijo que retiraba su apoyo al ministro Óscar Puente por el tema del cercanías entre Zaragoza y Huesca. ¿Cómo han vivido estas situaciones desde el punto de vista de Sumar?

En España no estamos acostumbrados, dentro de nuestra cultura política, a espacios tan amplios como puede ser una coalición electoral formada por siete partidos con distinta implantación territorial o federal, que tienen incluso matices y algunas diferencias ideológicas. Estamos poco acostumbrados a una convivencia basada en el debate, el disenso y la discusión democrática y normalizada.

Lara Hernández, coordinadora estatal de Sumar, durante la entrevista en la sede de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Es decir, lo ve positivo.

Claro. Dentro de lo que es una coalición, las diferencias de opiniones o criterios políticos son naturales. Somos un territorio en el que hay tantas visiones del mundo como personas e identidades culturales y territoriales, y creo que está bien que la izquierda refleje eso de alguna manera. El problema es que la derecha está acostumbrada a todo lo contrario, a la uniformidad, a la homogeneidad de pensamiento y a imponer y no buscar consensos.

Sumar no está registrado como partido en Aragón y se presenta como movimiento. Nació como una coalición de partidos, no como uno per se, y esa transformación generó tensiones con algunas formaciones. ¿Ha perdido Sumar esa esencia inicial, o todavía puede hacer de paraguas siendo un partido como cualquier otro?

Por puntualizar, el Movimiento Sumar se registró como partido ante el Ministerio del Interior y eso implica esa implantación territorial. Lo que ahora nos estamos desplegando organizativamente. Respecto a la segunda cuestión, estamos en un momento político histórico. No es que vivamos una época de cambio, es que estamos viviendo un cambio de época. Y las formaciones políticas no somos más que meras herramientas e instrumentos al servicio de la ciudadanía y tenemos que adaptarnos, modularnos y cambiar.

En ese espacio está también Podemos, que en Aragón les ha vetado. ¿Es una relación irreconciliable?

Creo que esa pregunta no me la tiene que hacer a mí.

Me refiero por parte de Sumar.

En Sumar no podemos deshacer nada que hayamos hecho, porque lo que hemos hecho ha sido proponer un espacio político amplio. Llevo un año al frente de la coordinación (relevó a Yolanda Díaz tras las europeas) y nosotras ya hemos aprobado unos documentos en los que planteamos ese sujeto político común que cuente con todas las fuerzas y que vaya mucho más allá. No limitemos este debate a partidos políticos, que creo que estamos todas cansadas y la gente está aburridísima. Un partido se mide por sus efectos y por sus defectos, y nuestra propuesta es construir algo que vuelva a ilusionar y a movilizar a la gente progresista de este país que está en casa sentada, enfadada e indignada esperándonos. Hay que salir a las calles, llenar las urnas y construir algo que ponga en jaque a Feijóo y a Abascal.

Lara Hernández, coordinadora estatal de Sumar, en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De vuelta al 8F. El portavoz aragonés de Sumar, Pepe Paz, va el número 4 por Zaragoza y tiene imposible salir. Pero, aparte de esto, ¿cómo les afectaría si la coalición con IU no consigue sacar el escaño que tiene ahora en las Cortes?

Voy a contestarle rápido: no contemplo ese escenario.

Está convencida al 100% de que logran representación, entonces.

Absolutamente. Tenemos tres semanas para movilizarnos calle a calle, barrio a barrio, puerta a puerta, poniendo en el centro las problemáticas que preocupan a la ciudadanía aragonesa. Hay que hablar de despoblación, con un gobierno del PP que en 2024 invirtió solo 7 millones de los 23 presupuestados, lo que refleja ese desprecio sistemático hacia el vaciamiento del mundo rural en un territorio tan complejo como es Aragón. Hay que hablar de educación, con una huelga convocada, y de las privatizaciones encubiertas de la sanidad. Vengo de Madrid y sé de lo que hablo, porque la reina es Isabel Díaz Ayuso y Azcón es su discípulo. Están privatizando de forma sistemática, con una jugada que tienen muy planificada en la que van poco a poco desmantelando la sanidad para permitir que el negocio privado avance y se abra camino e instale. Esta mañana leía que en Zaragoza hay más de tres semanas de retraso en la Atención Primaria. Se está desmantelando lo público en favor del capitalismo de amiguetes frente a unas mayorías trabajadoras que pagan sus impuestos religiosamente. No es que estemos pidiendo la luna.

La despoblación está en el debate en estos últimos días tras el modelo de financiación presentado por el Gobierno central. Según Fedea, Aragón sería la comunidad que menos recibiría y partidos de todo el arco político aragonés han criticado que el modelo no incluye variables como la propia despoblación que mencionaba. ¿Cuál es la propuesta, en este caso, de IU-Movimiento Sumar en materia de financiación?

De lo que se trata es de poner en el centro los servicios públicos. Mientras no se ponga en el centro la inyección de recursos públicos que mejoren la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, no estaremos hablando de un debate de financiación autonómica. Creo que el enfoque se está pervirtiendo de forma un poco intencionada. Aquí no se trata de abordar la cuestión de la solidaridad interterritorial, sino de hablar de la desigualdad en la distribución de la riqueza entre la ciudadanía, que es el debate que importa. Hemos estudiado el modelo de financiación autonómica desde una pespectiva estatal y nos parece que avanza en el camino correcto.

¿Le parece un buen modelo?

Nos parece insuficiente. Pero nos permite desbloquear un modelo que llevaba 12 años caduco y obsoleto, la LOFCA no se tocaba desde 2014 y es un debate necesario que hay que abordar. Y creemos que este modelo avanza hacia la equidad y la suficiencia, porque hay una inyección de 21.000 millones de euros que van a repercutir directamente en el conjunto de los servicios públicos de todas las comunidades autónomas, que son quien tienen en última instancia las competencias en sanidad, educación, dependencia... Nos parece bien que avance, pero insisto en que es insuficiente, porque no propone más en firme un sistema de igualación de ingresos por habitante. Da igual donde hayas nacido y tu código postal, o de qué territorio procedas, porque como ciudadano tienes que tener derecho a un acceso mínimo, digno y de calidad a los servicios públicos.

"El modelo de financiación avanza por el buen camino, pero es insuficiente" Lara Hernández — Coordinadora estatal de Sumar

Aragón tiene el 10% del territorio pero solo el 3% de la población. Aquí se interpreta que un vecino de un pueblo del Pirineo no va a tener las mismas facilidades que uno de Madrid si recibe lo mismo.

Bueno, hay unos factores ahí que hacen que este sea un debate técnico muy complejo, donde entran también variables como la capitalidad, etc. A lo que me refiero es a que nos parece insuficiente la propuesta en su conjunto, de forma holística. Estamos en un momento en el que la competencia entre territorios está en el centro del debate público y político, pero lo que debería ocupar ese espacio es la redistribución de la riqueza, que debe darse de origen entre ciudadanos dentro de su comunidad autónoma y entre las propias comunidades autónomas. Lo que me preocupa es un Gobierno del PP que gestiona Aragón y no garantiza un acceso digno y de calidad a la educación y la sanidad, me preocupa que Azcón no destine más de siete millones a la despoblación y luego salga a criticar al Estado. Y me preocupa que haya realizado la misma jugada que la señora Guardiola en Extremadura, porque supuestamente no es capaz de pactar con Vox. Azcón se viste de moderado y va a abrir las puertas del Gobierno de Aragón a la extrema derecha. O la vivienda. ¿Qué pasa en Aragón? Hay una ley estatal que no aplica el señor Azcón. ¿Por qué en Zaragoza tenemos rentas de alquiler que están en torno a los 900 euros al mes?

El viernes comienza la campaña. ¿Está previsto que vengan ministros y la vicepresidenta Yolanda Díaz? ¿Cómo va a ser el reparto de responsabilidades con IU?

Es pronto todavía para anunciar el despliegue, pero por supuesto nuestros ministros y ministras van a participar activamente de esta campaña. Con IU estamos trabajando en un marco normal de coordinación, en un comité electoral codo con codo para montar la mejor campaña posible.

Lara Hernández (Sumar), durante la entrevista con este diario. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Yendo a lo nacional. Como socios de coalición, ¿creen que Pedro Sánchez agotará la legislatura?

No se trata tanto de un nombre o una cara, se trata de un Gobierno. La pregunta no es si Pedro Sánchez va a guantar, la pregunta es si esta coalición progresista va a sostenerse y la respuesta es que sí. Desde luego, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que este Gobierno siga siendo un referente a nivel internacional y un espacio donde nosotras, y hablo de Sumar, no del PSOE, defendemos día a día, batalla a batalla, políticas progresistas que se traducen en realidades concretas y materiales para millones de personas en nuestro país.

Sin presupuestos, ¿no es mucho más complicado actualizar esas políticas?

Mire, vamos a aprobar este enero una nueva subida del SMI y ahora mismo estamos en una confrontación directa con el PSOE en materia de vivienda. Es innegable que la acción de gobierno se puede articular. Tenemos unos presupuestos prorrogados, pero existen múltiples mecanismos jurídicos y técnicos para seguir. La cuestión es que exista voluntad política y dejar lo técnico y lo jurídico para los expertos y juristas. Tenemos toda la voluntad de sacar adelante elementos que hemos incluido en el acuerdo de gobierno y ahora mismo la prioridad número uno es la vivienda.

La última medida anunciada por el PSOE de bonificar el IRPF a los caseros que prorroguen los alquileres sin subirlos ha provocado una nueva brecha. ¿Cuál es la receta mágica para solucionar un problema como este?

El enfoque del PSOE es precisamente creer en fórmulas mágicas, pero el problema de la vivienda no se puede abordar con recetas elaboradas en base al pensamiento mágico. Casa47, habilitar un teléfono, ahora regalos fiscales a los rentistas... Tenemos a un PSOE completamente inmóvil en esta problemática y no es capaz de enfrentar la cuestión de manera estructural. Hay que prorrogar ya 600.000 contratos de alquiler que afectan a más de un millón y medio de familias en toda España, también en Aragón. Es urgente. Y hay que intervenir el mercado de la vivienda y ponerle freno a los precios de los alquileres, con una regulación nítida de los contratos de temporada, de habitaciones y turísticos, algo que por ejemplo afecta directamente a Zaragoza, donde vemos a diario de forma pública y notora cómo se publican anuncios que en sí mismos son fraudulentos. Hay que cumplir unos requisitos y el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, gobernados por el PP, son quienes deben legislar y regular este problema. Pero el PP no quiere hacer nada y se rebela, con una pataleta infantil, contra el Gobierno del Estado. Azcón no puede, insisto, abrir la puerta a la extrema derecha de Vox, porque cuando lleguen van a provocar una situación mucho peor si cabe.

¿En algún momento se han planteado abandonar la coalición?

Gobernar con el PSOE nunca fue fácil. Nosotros no somos el Partido Socialista, somos una coalición donde somos perfectamente conscientes de que Sumar es el socio minoritario. Tenemos nuestro programa electoral, con tres millones de votantes que nos han apoyado, y vamos a batallar una a una todas las medidas que defendemos. Y le digo una cosa, si hay algo de lo que este Gobierno puede presumir es de todo lo que ha sacado Sumar. No lo digo yo, lo dicen los datos. La reforma laboral más erosiva de nuestra democracia la derogó Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo. Estamos en la España de los 22 millones de personas ocupadas. 22 millones. ¿Se acuerda cuando Mariano Rajoy hablaba de ese sueño? Bueno, pues ya estamos. El SMI ha subido más de un 60%, tenemos permisos de maternidad y paternidad aprobados también para familias monoparentales, hay una ley de servicio de atención a la clientela, hay gafas gratuitas para mayores de 16 años... Hay una serie de mejoras que ha sacado adelante Sumar, en conflicto con el PSOE, y no vamos a cejar en nuestro empeño de que la vivienda se convierta en el eje transversal de la segunda mitad de la legislatura.

¿Esas diferencias se trasladarían a Aragón en una hipotética investidura de Pilar Alegría?

Programa, programa, programa. Nuestras líneas rojas son programáticas. Defendemos la sanidad, la educación y el conjunto de los servicios públicos, con mayor inversión y mayor calidad. También queremos poner las políticas de empleo en el centro de la mesa, porque no se trata de crear empleo, sino en qué condiciones, porque hoy en día existen trabajadores pobres. Y, por supuesto, la vivienda.

Lara Hernández (Sumar), antes de la entrevista con este diario. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

¿Qué debe hacer el Gobierno de España ante las amenazas de Trump a Groenlandia?

Hay que ver qué propuesta se pone encima de la mesa y esperar a tener toda la información. Pero nuestra propuesta es que cualquier tipo de intervención militar, aunque sea en un contexto de observación, tiene que ser abordado en el Congreso. Exactamente lo mismo defendemos en Ucrania. Y debemos ver qué posicionamiento toma la UE. Debemos empujar para que abandone ya su inmovilismo y deje de mirar hacia otro lado, tomando posturas más firmes y valientes, en clave de soberanía propia y de autonomía estratégica. Que sea capaz de articular un proyecto europeo que representa verdaderamente las bases fundacionales de esta UE. Porque es el propio EEUU quien está dinamitando desde dentro el Tratado Atlántico. Hay que repensar y reconfigurar, políticamente, cuál va a ser nuestra posición ante este nuevo orden mundial.

Adelante las elecciones Sánchez o no, como tarde los españoles votarán en 2027. Usted sustituyó a Yolanda Díaz en la parte orgánica de Sumar. ¿Cree que debería ser nuevamente la candidata?

Yolanda Díaz ya es, de facto, la mejor ministra de Trabajo de la democracia de nuestro país. Ahora mismo no creo que estemos en la pantalla de elegir candidatos o candidatas, aunque es cierto que se está aproximando. Lo primero es abordar la construcción de ese proyecto político en cuestión programática y esas alianzas que vamos a establecer con otros partidos. Y abordar, por supuesto, la coyuntura electoral que abrió Extremadura y cuyo siguiente paso es el 8 de febrero en Aragón.