Los profesores no universitarios ganan más en Aragón: esto es lo que pasan a cobrar

Los docentes ven sus nóminas incrementadas en un 2,25%, medida que se suma a otras mejoras laborales y que forma parte de un acuerdo que destinará otro aumento en 2027

Una imagen de archivo de un aula del CPI Parque Venecia de Zaragoza.

Una imagen de archivo de un aula del CPI Parque Venecia de Zaragoza. / Gobierno de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El mes de enero trae una buena noticia para el profesorado aragonés no universitario, ya que verá cómo su nómina se incrementa un 2,25%, según el acuerdo al que se llegó en la Mesa Sectorial de Educación, y que fue ratificado por el Gobierno de Aragón dentro del acuerdo de mejoras laborales y salariales hasta 2027 alcanzado con las organizaciones sindicales en mayo de 2024.

La subida supondrá un desembolso adicional en este ejercicio de más de 18 millones para las arcas autonómicas, y constituye el primer tramo del aumento retributivo general previsto en el pacto, que contempla un incremento total del 4,5% hasta 2027.

Este primer 2,25% de subida, que se aplica en este momento en función del calendario acordado con las organizaciones sindicales en 2024, se va a traducir en 733,52 euros anuales más de salario (53,12 al mes) para el cuerpo de Primaria y de 825,62 euros anuales adicionales (59,83 al mes) para el de Secundaria.

En el año 2027, se incrementará de igual forma para alcanzar el 4,5%, lo que supondrá un incremento equivalente al de 2026, y otros 18 millones adicionales más de desembolso por parte de la administración.

Una vez aplicadas ambas subidas, los docentes aragoneses cobrarán 1.467,04 euros más al año (106,30 al mes) en el caso de primaria y 1651,24 euros (119,66 al mes) en secundaria, lo que permitirá que dejen de ser los peor pagados del país y se sitúen en la media salarial española.

La medida será extensiva también al personal laboral docente al que pertenecen los profesores de religión. El aumento se incorpora al complemento específico autonómico y se suma a las actualizaciones que se establezcan en las leyes de Presupuestos Generales.

Compromiso autonómico

"La mejora salarial confirma el compromiso del Gobierno de Aragón con la dignificación de la labor docente y con la mejora real de sus condiciones profesionales y supone una inversión sostenida en la calidad del sistema educativo", explicó la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, el día en que se firmó el documento.

El acuerdo, dotado con 126 millones hasta 2027, ya ha permitido activar otras medidas que están transformando las condiciones del profesorado aragonés. Entre otras cuestiones, se han incrementado un 7% las retribuciones de los equipos directivos, se están reconociendo y pagando las tutorías, y reduciendo la carga lectiva.

