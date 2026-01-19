El PSOE denuncia un cartel pidiendo el voto a Jorge Azcón (PP) antes de que comience la campaña electoral

Más trabajo para la Junta Electoral de cara a las elecciones de Aragón. El PSOE ha denunciado la instalación de una valla publicitaria del Partido Popular pidiendo el voto para su candidato, Jorge Azcón. El reclamo de los socialistas viene motivado porque la campaña electoral no comienza hasta el próximo viernes. Fuentes del PP han asegurado que la exhibición de este cartel es "un error de la empresa instaladora" y ha pedido que "se retire de manera inmediata".