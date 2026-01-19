Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente ferroviario AdamuzGuerra Ramón Lozano - Real ZaragozaActo franquista ZaragozaCecilia GiménezDani GómezTractorada Zaragoza
instagramlinkedin

El PSOE denuncia un cartel pidiendo el voto a Jorge Azcón (PP) antes de que comience la campaña electoral

El PP asegura que ha sido "un error de la empresa instaladora" y ha solicitado la "retirada inmediata"

Imagen del cartel del popular Jorge Azcón, ya colocado en Zaragoza.

Imagen del cartel del popular Jorge Azcón, ya colocado en Zaragoza. / PSOE ARAGÓN

S. H. V.

Zaragoza

Más trabajo para la Junta Electoral de cara a las elecciones de Aragón. El PSOE ha denunciado la instalación de una valla publicitaria del Partido Popular pidiendo el voto para su candidato, Jorge Azcón. El reclamo de los socialistas viene motivado porque la campaña electoral no comienza hasta el próximo viernes. Fuentes del PP han asegurado que la exhibición de este cartel es "un error de la empresa instaladora" y ha pedido que "se retire de manera inmediata".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa
  2. De los billetes a las tapas: un antiguo banco se transforma en un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza
  3. Nueva inversión china en Zaragoza: un proveedor de Leapmotor invertirá 24 millones y devolverá la actividad a la antigua planta de Airtex
  4. Muere un hombre de 79 años tras un fatal accidente con una excavadora en Jaca (Huesca)
  5. ¿Qué está pasando con la noria de Zaragoza?: “Los primeros interesados en acabar somos nosotros”
  6. Ya es visible la nueva fachada que cambiará para siempre la imagen la plaza del Pilar
  7. Tres restaurantes de Zaragoza afectados por incendios en sus cocinas: uno de ellos obligado a suspender su actividad
  8. Núñez Feijóo, desde Huesca: 'Sánchez compra más meses de Gobierno entregando dinero al separatismo catalán

Vox reclama una zona de juegos "convencional" para la avenida de Navarra: "Es verdad que es una instalación rara y que llama la atención"

Vox reclama una zona de juegos "convencional" para la avenida de Navarra: "Es verdad que es una instalación rara y que llama la atención"

El PSOE denuncia un cartel pidiendo el voto a Jorge Azcón (PP) antes de que comience la campaña electoral

El equipo de rescate del fallecido en Cerler alerta a los esquiadores: "Con un nivel de riesgo 4 de aludes lo normal es no salir"

El equipo de rescate del fallecido en Cerler alerta a los esquiadores: "Con un nivel de riesgo 4 de aludes lo normal es no salir"

Saturación en las Urgencias: más de 40 personas pendientes de ingreso y derivación de ocho pacientes a otros centros

Saturación en las Urgencias: más de 40 personas pendientes de ingreso y derivación de ocho pacientes a otros centros

Encierro en el IES Ramón Pignatelli de Zaragoza para denunciar el "abandono institucional deliberado"

Encierro en el IES Ramón Pignatelli de Zaragoza para denunciar el "abandono institucional deliberado"

Vox no respetará el luto nacional por la tragedia de Córdoba y continuará con la precampaña para las elecciones de Aragón

Vox no respetará el luto nacional por la tragedia de Córdoba y continuará con la precampaña para las elecciones de Aragón

La llegada al DAT Alierta del nodo de internet 'ultrarrápido' de Espanix traerá una inversión de 55 millones

La llegada al DAT Alierta del nodo de internet 'ultrarrápido' de Espanix traerá una inversión de 55 millones

Subida de sueldo a los profesores de la escuela concertada en Aragón: así quedará su nómina

Subida de sueldo a los profesores de la escuela concertada en Aragón: así quedará su nómina
Tracking Pixel Contents