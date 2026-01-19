Las razones por las que el Hospital Miguel Servet lidera las reclamaciones en Aragón
Las especialidades con mayores demoras son Neurocirugía, con 332 días, Cirugía Plástica, con 300 días, y Otorrinolaringología, con 204 días
Aragón cerró 2025 con 401 casos registrados en la Memoria de la Asociación El Defensor del Paciente y se situó como la décima comunidad autónoma con más reclamaciones, con 22 fallecimientos asociados y un incremento del 5% respecto al año anterior, en un contexto marcado por las listas de espera y la presión sobre los servicios sanitarios.
Según el informe, del total de casos contabilizados en la comunidad, 308 corresponden a la provincia de Zaragoza, 70 a Huesca y 23 a Teruel.
La media de reclamaciones en la última década se sitúa en 336 casos anuales, por lo que los datos de 2025 se sitúan por encima de ese promedio.
La memoria identifica como el centro más denunciado al Hospital Universitario Miguel Servet, seguido del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, el Hospital General San Jorge, el Hospital Royo Villanova y el Hospital de Barbastro.
El quebradero de la lista de espera
En cuanto a las especialidades y servicios con más reclamaciones, encabezan la nómina las listas de espera, seguidas de Cirugía General, Traumatología, Urgencias y Ginecología y Obstetricia.
El documento señala que la lista de espera quirúrgica en Aragón alcanza a 26.039 pacientes, lo que supone 2.082 menos que en 2024, con un tiempo medio de espera para cirugía de 131 días, por encima de la media nacional.
Las especialidades con mayores demoras son Neurocirugía, con 332 días, Cirugía Plástica, con 300 días, y Otorrinolaringología, con 204 días.
Derivaciones a la sanidad privada
En este contexto, la asociación recoge la renovación del convenio del Gobierno de Aragón para derivar intervenciones a la sanidad privada durante los próximos cuatro años, con una dotación de 30 millones de euros, como una de las medidas adoptadas para hacer frente a la situación asistencial.
La memoria también pone el foco en la Atención Primaria y en el malestar de los profesionales por las medidas incluidas en el decreto para reordenar las urgencias del turno de tarde, que, según el documento, han motivado movilizaciones y amenazas de huelga.
El informe destaca además el impacto de la falta de médicos de familia en las zonas rurales y la escasez de especialistas en hospitales como los de Teruel, Alcañiz y Barbastro.
El balance del Defensor del Paciente concluye con una llamada a la reorganización del sistema sanitario en la comunidad y a la adopción de medidas que permitan reducir las listas de espera y mejorar la atención a los pacientes.
