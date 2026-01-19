Así rompió Vox el consenso para parar la precampaña de las elecciones de Aragón por la tragedia de Adamuz

La política aragonesa parará durante los próximos tres días. No habrá actos políticos de precampaña ni intervenciones en los medios de comunicación en solidaridad y respeto del luto nacional por la tragedia ferroviaria sucedida en Adamuz (Córdoba) y que ha costado la vida a 40 personas y ha dejado decenas de heridos graves. No habrá política de ningún partido, excepto Vox. La ultraderecha vuelve a ser la nota discordante en la política aragonesa y sí mantendrá sus convocatorias de prensa y los actos planeados para los próximos días.

"Doy indicación de que no firmamos nada". Así comienza el mensaje al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN enviado por Vox al grupo de WhatsApp que comparten varios representantes de cada partido para coordinar la campaña electoral y en el que se ha decidido este lunes la suspensión de los actos, para comulgar con el luto nacional. La negativa de Vox, que se intuía desde el mediodía, se ha confirmado en su ausencia en el comunicado conjunto y con un mensaje cargado de vehemencia contra el resto de los partidos políticos.

"Nosotros no participamos del intento de utilizar el dolor de los españoles para callar ni silenciar nada", aseveran en el mismo mensaje desde la ultraderecha, donde consideran que el momento abierto este lunes con la declaración del luto significa lo "contrario". Para Vox, es "momento de recoger el dolor y desesperación de los españoles". Un breve texto que completan avanzando que estos días van a "trabajar todavía con más ahínco" con la intención de "parar cuanto antes la ruina de España y desenmascarar a sus culpables".

Un ataque directo al Gobierno de España, y a sus responsables políticos, que son el blanco de la semana de precampaña electoral que Vox ha iniciado por Aragón, con Santiago Abascal como protagonista y Alejandro Nolasco, candidato a la presidencia autonómica, en un papel de telonero en cada mitin o encuentro con sus simpatizantes. "Ni callamos ni somos cómplices de los que prefieren mirar hacia otro lado buscando su oportunidad", cierra su mensaje la ultraderecha, con el que acusa al resto de partidos políticos de oportunistas.

El portavoz de Inmigración, Interior y Seguridad del partido, Samuel Vázquez, y el candidato autonómico, Alejandro Nolasco, en un acto de precampaña, este lunes en Zaragoza. / EFE / JAVIER CEBOLLADA

Mientras todas las formaciones políticas y las instituciones de la comunidad han paralizado su agenda, con la única celebración de minutos de silencio en memoria de las víctimas en Adamuz, Vox sí ha mantenido su participación, con una rueda de prensa sobre seguridad desde su sede en Zaragoza. La capital aragonesa será este martes también protagonista, con la participación de Ignacio Garriga, secretario general de Vox, en un acto en el que también estará el candidato Alejandro Nolasco.

El compromiso al que han llegado los otros partidos políticos, y del que se ha desmarcado Vox, afecta a su comunicación durante las próximas 72 horas. No habrá publicaciones en redes sociales relacionadas con la campaña de las elecciones de Aragón ni se harán convocatorias ni notas de prensa. Sí que habrá trabajo interno y reuniones con colectivos o personalidades, pero serán de carácter privado y sin difusión. PP, PSOE, Chunta Aragonesista, Teruel Existe, Izquierda Unida, PAR y Podemos han rubricado este acuerdo, que solo ha rechazado Vox.

La normalidad política se reiniciará el viernes por la mañana. La tradicional pegada de carteles, que se suele realizar en la madrugada del jueves al viernes en el que se inicia la campaña electoral, queda suspendida. El próximo día 23 los partidos políticos retomarán su actividad y acelerarán el paso hacia el próximo 8 de febrero.