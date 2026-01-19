Saturación en las Urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza: más de 40 personas pendientes de ingreso y derivación de ocho pacientes a otros centros

Otro lunes de tensión asistencial en las Urgencias de varios hospitales de Zaragoza, donde se han tenido que realizar derivaciones de pacientes a otros centros ante la falta de camas. La situación más crítica se ha vivido en el Miguel Servet, donde al mediodía había 46 personas pendientes de ingreso. La dirección del hospital, dada la situación, ha trasladado a dos pacientes al San Juan de Dios y a tres al hospital Militar. Además, fuentes del Departamento de Sanidad confirman que tres personas de Psiquiatría han sido derivadas a las Hermanas Hospitalarias, cuyo centro está ubicado en Garrapinillos.

El Miguel Servet hace un mes que ya adoptó medidas extraordinarias para poder asumir la demanda en Urgencias, sobre todo teniendo en cuenta el adelanto de la gripe en Aragón y la transmisión de contagios. Desde mediados de diciembre la planta 8 del edificio de Traumatología, que es un edificio quirúrgico, ya está destinada solo a ingresos de Neumología y Medicina Interna procedentes de Urgencias. También se habilitó entonces parte del Hospital de Semana y la 4ª planta del Hospital General. "En estos momentos, se mantiene la reasignación de 60 las camas de diferentes zonas del hospital para hacer frente a la necesidad de ingresos. Además, se usa el cien por cien del suelo quirúrgico, que se destina a patologías más complejas, lo que permiten menor rotación de camas", matizan fuentes de la consejería.

Camas en el gimnasio

En el Royo Villanova, por su parte, también se han tenido que hacer derivaciones este lunes. En concreto, un paciente ha sido trasladado a la MAZ y dos pacientes al San Juan de Dios. El hospital de la margen izquierda viene experimentando en las últimas semanas un pico de saturación en sus Urgencias y ya la semana pasada -el miércoles 14 de enero- tuvo que derivar a usuarios por falta de camas. Tanto es así que se habilitaron camas de ingreso en la zona del gimnasio de rehabilitación -un espacio que tiene tomas de oxígeno instaladas de forma permanente-, una medida que se mantendrán hasta este miércoles.

En detalle, entre el 12 y el 15 de enero de este año el Royo Villanova ha registrado un 30% más de urgencias atendidas respecto a la misma semana del año anterior y un 13% más que la primera semana de enero de 2026.

La temporada de gripe -aunque la incidencia sigue a la baja- y el frío del invierno están detrás de la mayoría de las consultas en Urgencias. Debido a ello, todos los hospitales de Aragón han adoptado diferentes medidas ante el incremento de la frecuentación de las consultas. Sanidad recalca que se ha contratado a personal de refuerzo, se ha habilitado "el máximo número de camas disponibles" y se ha ajustado la actividad quirúrgica a las necesidades de la población, potenciando la cirugía mayor ambulatoria y contando con la colaboración interhospitalaria.