Los tractores cercarán Zaragoza y bloquearán el centro de la ciudad el próximo miércoles: "Vamos a ser los paganos del acuerdo con Mercosur"

El campo aragonés ha vuelto a decir basta. El próximo miércoles 21 los tractores, como ya hiciesen en febrero de 2024, cercarán Zaragoza y bloquearán durante buena parte del día el centro de la ciudad en dos manifestaciones paralelas que buscan demostrar el rechazo al acuerdo de la UE con Mercosur, así como a otras políticas por las que agricultores y ganaderos vienen poniendo pie en pared desde hace décadas. En ese sentido, al corte previsto de 48 horas en la AP-2 por AEGA (asociación en torno a la que se agrupan los 'espontáneos' desde hace dos años) se suma una manifestación convocada por las cuatro organizaciones agrarias de la comunidad aragonesa: UAGA, UPA, Araga y Asaja.

Esta convocatoria se suma a la ya anunciada a nivel nacional para el próximo día 29 de enero, aunque los aragoneses han optado por adelantarla al próximo miércoles por "respeto" a la campaña electoral que comienza en la comunidad el viernes 23 y con el objetivo de que sus demandas no se "politicen" ni aprovechen por algunos partidos políticos. Un hecho que la hará coincidir con la marcha convocada por AEGA, con quien los sindicatos entablaron conversaciones para poder hacer una protesta conjunta aunque, finalmente, se harán de forma independiente.

En una rueda de prensa convocada por las cuatro organzaciones, los portavoces han expuesto varios de los puntos que han hecho que el sector primario vuelva a decidir expresar su hartazgo en las calles. Y, además, piden el apoyo de la sociedad y de las organizaciones de consumidores, en una manifestación que se convoca bajo el lema Defendamos nuestro campo y vuestra alimentación.

Así, los tractores se reunirán a las puertas de Zaragoza a las 9.00 (los de AEGA cortarán la AP-2 a partir de las 10.00) y entrarán principalmente por el Puente de Santiago hasta llegar a Independencia, donde aparcarán durante varias horas, bloqueando el céntrico paseo de la capital aragonesa. Ya a pie, los agricultores y ganaderos se desplazarán hasta San Pedro Nolasco, donde se encuentra la consejería de Agricultura de la DGA, para después ir hasta la plaza del Pilar, donde leerán un manifiesto frente a la Delegación del Gobierno en Aragón. A partir de las 15.00 horas, volverán a sus vehículos para abandonar la capital aragonesa pasando por la puerta del Pignatelli, hogar del Ejecutivo autonómico, y de las Cortes de Aragón.

Las razones

"Tras 26 años, se ha corrido para poner en marcha un acuerdo con Mercosur que viene acelerado por todo lo que está pasando desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. La agricultura y la ganadería siguen siendo una moneda de cambio, vamos a ser los paganos", ha denunciado José María Alcubierre (UAGA), quien ha recordado otros problemas históricos y recientes del sector como el recorte del 20% en la PAC.

Los representantes de Araga, Asaja, UAGA y UPA, este lunes en Zaragoza. / EL PERIÓDICO

"Nuestra estrategia es la misma de siempre: movilizarnos con contundencia, proponer con audacia y negociar con mucha inteligencia", ha descrito por su parte José Manuel Roche (UPA), que ha detallado varios puntos "clave" para el descontento del sector, con Mercosur como la gota que ha colmado el vaso. "No solo Mercosur es perjudicial. Los acuerdos comerciales nos da igual que se firmen con EEUU, Marruecos, México o Japón. No puede ser que se firmen de espaldas al sector", ha criticado, para después exigir "precios justos" y un control efectivo en la entrada de productos.

En esa misma línea se ha expresado Ramón Solanilla, de Asaja, quien ha pedido un "incremento en los controles de entrada". Y es que, según los datos que manejan los agricultores y ganaderos, en estos momentos solo se evalúan el 0,0082% de los que llegan, y desde Europa la intención pasa por incrementar esa cifra a 0,012%, algo que sigue siendo "irrisorio". Por otra parte, también clama contra el "etiquetado" de los productos en los supermercados, el cual "no deja clara su procedencia".

Por último, desde Araga, Ana Cabanillas ha definido la situación como "límite", describiendo la entrada de carne, cereales, verduras y fruta que han sido tratadas con medicamentos y productos que llevan "décadas prohibidos en Europa" y que ahora "volverán a llenar nuestras estanterías".

Asimismo, las cuatro organizaciones han rechazado la petición de 18 años de cárcel del sindicato policial Jupol contra tres de los agricultores que se manifestaron hace dos años en la Aljafería y les han ofrecido sus servicios jurídicos y "toda la ayuda que necesiten" para afrontar el proceso.