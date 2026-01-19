¿Qué pueden hacer los usuarios aragoneses ante el accidente? "Las compañías no te pueden dejar desatendido"

Las dudas y la inquietud se han adueñado de los usuarios ferroviarios tras el accidente de Iryo en Andalucía. Por ese motivo la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha recordado que tanto la operadora pública Renfe como las empresas privadas que circulan por la red de Adif, como Iryo y Ouigo, están obligadas a cumplir con el reglamento del sector ferroviario europeo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril y que no pueden dejar desatendidos a los viajeros mientras se reordena el tráfico tras el terrible descarrilamiento.

Así, en este contexto, desde la entidad señalan que si un tren está sufriendo un retraso o cancelación por este motivo, el usuario tiene derecho a recibir información actualizada sobre la situación durante la espera. En caso de que el viajero decida continuar con el trayecto previsto o aceptar un transporte alternativo, podría tener derecho a una compensación económica. "La obligación de las compañías es trasladarte a tu destino lo más rápidamente posible", explica el presidente de la asociación, José Ángel Oliván.

La normativa establece que el operador debe garantizar el transporte hasta el destino final lo antes posible o en una fecha posterior a elección del usuario, incluyendo transporte alternativo si el servicio queda suspendido por bloqueo del tren. Finalmente, los viajeros tienen derecho a recibir comida y bebida gratuita en función del tiempo de espera, siempre que sea posible suministrarlas. Por otro lado, si alguna salida se demora más de 100 minutos el viajero puede buscar una alternativa propia, que en este caso sería por autobús y luego reclamar la diferencia en el caso de que el coste sea superior al precio inicial del billete. Oliván ha lamentado, en este sentido, que las compañías de transporte esté multiplicando el precio de sus trayectos en un contexto de tragedia como el actual.

En un contexto de dudas con las cancelaciones y los posibles retrasos, desde la UCA recuerdan que el plazo para presentar las reclamaciones es de tres meses siguientes a los hechos que dieron lugar a la misma, por lo que recomienzan hacerlas efectivas en el tiempo en el que se dirimen las posibles responsabilidades.

La Unión de Consumidores en Aragón no ha recibido por el momento quejas directas de sus asociados, pero no descartan que las molestias comiencen a ser visibles en los próximos días, según se reordene la circulación ferroviaria. "Todavía es necesario tener claro lo que ha pasado", reconoce Oliván.

Por otro lado, desde UCA recomiendan a los pasajeros afectados que, en caso de haber sufrido algún daño y perjuicio adicional (que deberán ser valorados en cada caso) a consecuencia de la cancelación o el retraso del tren, guarden los justificantes de los gastos sufridos para efectuar la reclamación