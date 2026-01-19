Vox no respetará el luto nacional por la tragedia de Córdoba y continuará con la precampaña para las elecciones de Aragón

Vox vuelve a ser la nota discordante en la política nacional y, en este caso, aragonesa. La formación de ultraderecha es la única que ha decidido seguir adelante con los actos de la precampaña de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Aragón el próximo 8 de febrero. El resto ya ha manifestado su intención de suspender toda su agenda y aplazar la tradicional pegada de carteles al viernes 23, primer día de campaña, a las 8.00 horas, para así respetar el luto nacional decretado por la tragedia ferroviaria de Córdoba, donde se contabilizan por el momento 39 muertos y más de 150 heridos, en torno a una docena en estado crítico.

Las formaciones aragonesas, de hecho, se van a reunir esta tarde para terminar de consensuar los pasos a seguir y no mezclar la política con la tragedia y el duelo de los familiares y las víctimas. Tanto el PP como el PSOE han sido los primeros en comunicar esta determinación y el resto de partidos se han ido sumando, aunque todo ello debe quedar ratificado en el encuentro de esta tarde.

Desde el PAR y CHA, por ejemplo, consideran adecuada la decisión pero piden consensuarla entre todos e intentar una unanimidad que ya es imposible por la discordancia de Vox. La coalición formada por Izquierda Unida y el Movimiento Sumar también había expresado que cancelaban su agenda política, al igual que Aragón-Teruel Existe.

De hecho, los de Abascal ya han convocado un acto para este martes en Zaragoza en el que estará el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y el candidato a la presidencia de Aragón, el exvicepresidente Alejandro Nolasco. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha manifestado este mismo ñlunes que "no vamos a dejar de trabajar, ni un solo momento, ni un solo día", respecto a la pregunta de parar o no los actos de precampaña o campaña en Aragón.