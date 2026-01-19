Vox no respetará el luto nacional por la tragedia de Córdoba y continuará con la precampaña para las elecciones de Aragón
La ultraderecha sigue adelante con los actos que tenía programados pese a que el resto de formaciones han cancelado su agenda y aplazado la tradicional pegada de carteles al viernes por la mañana
Vox vuelve a ser la nota discordante en la política nacional y, en este caso, aragonesa. La formación de ultraderecha es la única que ha decidido seguir adelante con los actos de la precampaña de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Aragón el próximo 8 de febrero. El resto ya ha manifestado su intención de suspender toda su agenda y aplazar la tradicional pegada de carteles al viernes 23, primer día de campaña, a las 8.00 horas, para así respetar el luto nacional decretado por la tragedia ferroviaria de Córdoba, donde se contabilizan por el momento 39 muertos y más de 150 heridos, en torno a una docena en estado crítico.
Las formaciones aragonesas, de hecho, se van a reunir esta tarde para terminar de consensuar los pasos a seguir y no mezclar la política con la tragedia y el duelo de los familiares y las víctimas. Tanto el PP como el PSOE han sido los primeros en comunicar esta determinación y el resto de partidos se han ido sumando, aunque todo ello debe quedar ratificado en el encuentro de esta tarde.
Desde el PAR y CHA, por ejemplo, consideran adecuada la decisión pero piden consensuarla entre todos e intentar una unanimidad que ya es imposible por la discordancia de Vox. La coalición formada por Izquierda Unida y el Movimiento Sumar también había expresado que cancelaban su agenda política, al igual que Aragón-Teruel Existe.
De hecho, los de Abascal ya han convocado un acto para este martes en Zaragoza en el que estará el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y el candidato a la presidencia de Aragón, el exvicepresidente Alejandro Nolasco. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha manifestado este mismo ñlunes que "no vamos a dejar de trabajar, ni un solo momento, ni un solo día", respecto a la pregunta de parar o no los actos de precampaña o campaña en Aragón.
- Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa
- De los billetes a las tapas: un antiguo banco se transforma en un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza
- Nueva inversión china en Zaragoza: un proveedor de Leapmotor invertirá 24 millones y devolverá la actividad a la antigua planta de Airtex
- Muere un hombre de 79 años tras un fatal accidente con una excavadora en Jaca (Huesca)
- ¿Qué está pasando con la noria de Zaragoza?: “Los primeros interesados en acabar somos nosotros”
- Ya es visible la nueva fachada que cambiará para siempre la imagen la plaza del Pilar
- Tres restaurantes de Zaragoza afectados por incendios en sus cocinas: uno de ellos obligado a suspender su actividad
- Núñez Feijóo, desde Huesca: 'Sánchez compra más meses de Gobierno entregando dinero al separatismo catalán